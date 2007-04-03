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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 21 кві, 2021 20:30
У меня средняя цена позиции 38К. Мне, пока, переживать не о чем.
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Додано: Сер 21 кві, 2021 20:32
Кучинелли написав:
Да я уже сто раз писал, что Макс троллизмом тут занимается.Ничего он и близко не покупал. т к продался ещё па 10.психологически такой человек не сможет перешагнуть себя и купить снова.Он теперь от внутренней злобы просто наблюдает и ждёт падения до своей цены.теоретически может быть в следующем цикле. но не скоро...
Эт точно. Слившись по 10К заставить себя откупаться по 30+ практически невозможно. Поэтому я слившись на 23К начал снова откупаться на 27К. О чем тут писал в режиме онлайн и за что был высмеян старожилами.
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airmax78
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