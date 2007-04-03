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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 21 кві, 2021 20:30
У меня средняя цена позиции 38К. Мне, пока, переживать не о чем.
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airmax78
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Додано: Сер 21 кві, 2021 20:32
Кучинелли написав:
Да я уже сто раз писал, что Макс троллизмом тут занимается.Ничего он и близко не покупал. т к продался ещё па 10.психологически такой человек не сможет перешагнуть себя и купить снова.Он теперь от внутренней злобы просто наблюдает и ждёт падения до своей цены.теоретически может быть в следующем цикле. но не скоро...
Эт точно. Слившись по 10К заставить себя откупаться по 30+ практически невозможно. Поэтому я слившись на 23К начал снова откупаться на 27К. О чем тут писал в режиме онлайн и за что был высмеян старожилами.
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airmax78
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Додано: Сер 21 кві, 2021 21:55
airmax78 написав: Кучинелли написав:
Да я уже сто раз писал, что Макс троллизмом тут занимается.Ничего он и близко не покупал. т к продался ещё па 10.психологически такой человек не сможет перешагнуть себя и купить снова.Он теперь от внутренней злобы просто наблюдает и ждёт падения до своей цены.теоретически может быть в следующем цикле. но не скоро...
Эт точно. Слившись по 10К заставить себя откупаться по 30+ практически невозможно. Поэтому я слившись на 23К начал снова откупаться на 27К. О чем тут писал в режиме онлайн и за что был высмеян старожилами.
Сливайте все сейчас. Уже скоро пустят очередную соплю. Вы что не видите, биток полудохлый, возврата на 60к не предвидится, нервишки у хомяков начинают пошаливать, скоро задницы будут дыметь. [Sell Now]
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Zebra
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Додано: Сер 21 кві, 2021 22:21
Zebra написав:
нервишки у хомяков начинают пошаливать, скоро задницы будут дыметь.
та вроде наоборот, у трейдунов истерия, а мы и па 40 докупим и ниже, если шо - усбагойтесь
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чик
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Додано: Сер 21 кві, 2021 22:58
Zebra написав: airmax78 написав:
Эт точно. Слившись по 10К заставить себя откупаться по 30+ практически невозможно. Поэтому я слившись на 23К начал снова откупаться на 27К. О чем тут писал в режиме онлайн и за что был высмеян старожилами.
Сливайте все сейчас. Уже скоро пустят очередную соплю. Вы что не видите, биток полудохлый, возврата на 60к не предвидится, нервишки у хомяков начинают пошаливать, скоро задницы будут дыметь. [Sell Now]
Нужно быть толерантным к убыткам и не дергаться и все будет хорошо.
Или не будет.
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airmax78
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Додано: Чет 22 кві, 2021 00:52
53.8 кольнули
ракета переходит в горизонтальный полет...
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Diman
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Додано: Чет 22 кві, 2021 01:40
Нє бздо!
100 к - питання часу.
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Козак-характерник
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Додано: Чет 22 кві, 2021 01:58
вот уже и тестируем поддержку, активно никто не откупает, день может даже постоим под ней, посмотрим на нее, те, кто "откупил дно" подготовят стопы на 50к и пойдем вниз за ними. никого выпускать не собираются, красиво как раз сейчас работают, рисуют так, что никто еще не фиксировался из тех, кто "откупил дно", а на отскок к 59-60 надеялись многие. на 50 затарятся еще другие, но по 50 уж точно никого не выпустят, слишком хайповая цифра, там людишки должны нормально "повходить" и застрять на года.
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spacemachine
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