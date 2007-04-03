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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2431243224332434
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 20:30

  osafly написав:
  чик написав:
  airmax78 написав:Я уже начинаю сомневаться в продолжении ралли.

это уже - хорошо :D


По 54-56 набрал,теперь сомневается в продолжении ралли.Случай конечно клинический,до конца не изученый наукой.Налицо раздвоение личности как таковое.Маск явно людей до психозов доводит :mrgreen: С прибылью,как я и писал пару недель назад-начнет выходить на 45 и ниже :mrgreen: :mrgreen: Хомяки они такие...В параллельном измерении минус-есть плюс :lol:

У меня средняя цена позиции 38К. Мне, пока, переживать не о чем.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 20:32

  Кучинелли написав:
  osafly написав:
По 54-56 набрал,теперь сомневается в продолжении ралли.Случай конечно клинический,до конца не изученый наукой.Налицо раздвоение личности как таковое.Маск явно людей до психозов доводит :mrgreen: С прибылью,как я и писал пару недель назад-начнет выходить на 45 и ниже :mrgreen: :mrgreen: Хомяки они такие...В параллельном измерении минус-есть плюс :lol:


Да я уже сто раз писал, что Макс троллизмом тут занимается.Ничего он и близко не покупал. т к продался ещё па 10.психологически такой человек не сможет перешагнуть себя и купить снова.Он теперь от внутренней злобы просто наблюдает и ждёт падения до своей цены.теоретически может быть в следующем цикле. но не скоро...

Эт точно. Слившись по 10К заставить себя откупаться по 30+ практически невозможно. Поэтому я слившись на 23К начал снова откупаться на 27К. О чем тут писал в режиме онлайн и за что был высмеян старожилами.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 21:55

  airmax78 написав:
  Кучинелли написав:
  osafly написав:
По 54-56 набрал,теперь сомневается в продолжении ралли.Случай конечно клинический,до конца не изученый наукой.Налицо раздвоение личности как таковое.Маск явно людей до психозов доводит :mrgreen: С прибылью,как я и писал пару недель назад-начнет выходить на 45 и ниже :mrgreen: :mrgreen: Хомяки они такие...В параллельном измерении минус-есть плюс :lol:


Да я уже сто раз писал, что Макс троллизмом тут занимается.Ничего он и близко не покупал. т к продался ещё па 10.психологически такой человек не сможет перешагнуть себя и купить снова.Он теперь от внутренней злобы просто наблюдает и ждёт падения до своей цены.теоретически может быть в следующем цикле. но не скоро...

Эт точно. Слившись по 10К заставить себя откупаться по 30+ практически невозможно. Поэтому я слившись на 23К начал снова откупаться на 27К. О чем тут писал в режиме онлайн и за что был высмеян старожилами.

Сливайте все сейчас. Уже скоро пустят очередную соплю. Вы что не видите, биток полудохлый, возврата на 60к не предвидится, нервишки у хомяков начинают пошаливать, скоро задницы будут дыметь. [Sell Now]
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 22:21

  Zebra написав:нервишки у хомяков начинают пошаливать, скоро задницы будут дыметь.

та вроде наоборот, у трейдунов истерия, а мы и па 40 докупим и ниже, если шо - усбагойтесь :)
чик
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 22:58

  Zebra написав:
  airmax78 написав:Эт точно. Слившись по 10К заставить себя откупаться по 30+ практически невозможно. Поэтому я слившись на 23К начал снова откупаться на 27К. О чем тут писал в режиме онлайн и за что был высмеян старожилами.

Сливайте все сейчас. Уже скоро пустят очередную соплю. Вы что не видите, биток полудохлый, возврата на 60к не предвидится, нервишки у хомяков начинают пошаливать, скоро задницы будут дыметь. [Sell Now]

Нужно быть толерантным к убыткам и не дергаться и все будет хорошо.
Или не будет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 00:52

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

53.8 кольнули
ракета переходит в горизонтальный полет...
Diman
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 01:40

Нє бздо! :lol: 100 к - питання часу.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 01:58

вот уже и тестируем поддержку, активно никто не откупает, день может даже постоим под ней, посмотрим на нее, те, кто "откупил дно" подготовят стопы на 50к и пойдем вниз за ними. никого выпускать не собираются, красиво как раз сейчас работают, рисуют так, что никто еще не фиксировался из тех, кто "откупил дно", а на отскок к 59-60 надеялись многие. на 50 затарятся еще другие, но по 50 уж точно никого не выпустят, слишком хайповая цифра, там людишки должны нормально "повходить" и застрять на года.
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 02:12

Объёмы по битка уменьшаются, скоро соплю красную пустят. :)
andrein
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Объёмы по битку уменьшаются, скоро соплю красную пустят. :)
andrein
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