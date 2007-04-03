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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 22 кві, 2021 06:18
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
я так понимаю, идет теперь набор шортов, на них вверх и пойдем
Додано: Чет 22 кві, 2021 06:34
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
А какой нынче суточный прирост количества криптовалют? На выходных смотрел на коинмаркеткап, было 9100, сейчас 9421.
Додано: Чет 22 кві, 2021 06:49
Вот ещё что интересно, тезер на БестЧэндже можно продать по 29, купить по 29,5. Это значит, что в крипту активно заходят на этой просадке.
Додано: Чет 22 кві, 2021 07:10
phantom_systems
Посмотрите историю графиков BTC/USDT и USDT/UAH.
При резком движении первой пары вторая двигается в противоположном направлении.
Додано: Чет 22 кві, 2021 07:30
Она не просто так двигается, но это на что-то намекает, если народ берёт тезер по 29,5 при баксе по 28,1. Год назад ситуация была стабильно обратная, тогда тезер по 26 можно было спокойно купить при примерно таком же курсе бакса.
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