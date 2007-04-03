RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2432243324342435
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 06:18

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

я так понимаю, идет теперь набор шортов, на них вверх и пойдем
DmitryK
 
Повідомлень: 675
З нами з: 24.05.08
Подякував: 37 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 06:34

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

А какой нынче суточный прирост количества криптовалют? На выходных смотрел на коинмаркеткап, было 9100, сейчас 9421.
Витаха
 
Повідомлень: 287
З нами з: 11.10.10
Подякував: 3 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 06:49

Вот ещё что интересно, тезер на БестЧэндже можно продать по 29, купить по 29,5. Это значит, что в крипту активно заходят на этой просадке.
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1532
З нами з: 14.04.15
Подякував: 16 раз.
Подякували: 241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 07:10

phantom_systems
Посмотрите историю графиков BTC/USDT и USDT/UAH.
При резком движении первой пары вторая двигается в противоположном направлении.
Витаха
 
Повідомлень: 287
З нами з: 11.10.10
Подякував: 3 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 07:30

  Витаха написав:phantom_systems
Посмотрите историю графиков BTC/USDT и USDT/UAH.
При резком движении первой пары вторая двигается в противоположном направлении.

Она не просто так двигается, но это на что-то намекает, если народ берёт тезер по 29,5 при баксе по 28,1. Год назад ситуация была стабильно обратная, тогда тезер по 26 можно было спокойно купить при примерно таком же курсе бакса.
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1532
З нами з: 14.04.15
Подякував: 16 раз.
Подякували: 241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 07:52

Ну, якщо вже домогосподині і доміношники заходять в крипту, пора зливати все під чисту і виставляти шорти на всю котлету.
Mirax
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6446
З нами з: 04.06.09
Подякував: 781 раз.
Подякували: 790 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 08:49

Mirax
тут уже некоторые эфир с эосом упорото шортили, когда нибудь дошортят таки, а пока эфирчик в котрый раз ушёл па 25...
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6277
З нами з: 03.01.09
Подякував: 5094 раз.
Подякували: 753 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 09:14

  phantom_systems написав:
  Витаха написав:phantom_systems
Посмотрите историю графиков BTC/USDT и USDT/UAH.
При резком движении первой пары вторая двигается в противоположном направлении.

Она не просто так двигается, но это на что-то намекает, если народ берёт тезер по 29,5 при баксе по 28,1. Год назад ситуация была стабильно обратная, тогда тезер по 26 можно было спокойно купить при примерно таком же курсе бакса.

В феврале 2018 года на Куне продал за гривну биткоин на 20% выше по курсу, чем он стоил в мире.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9825
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1335 раз.
Подякували: 1778 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2432243324342435
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Zebra, Василь-Рівне і 13 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 7634, 7635, 7636
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
76358 198399365
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 кві, 2021 09:13
change_pm
Валютный рынок в мире 1 ... 743, 744, 745
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7447 1780629
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 кві, 2021 17:05
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 52246
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.