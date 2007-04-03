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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 22 кві, 2021 06:18
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
я так понимаю, идет теперь набор шортов, на них вверх и пойдем
Додано: Чет 22 кві, 2021 06:34
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
А какой нынче суточный прирост количества криптовалют? На выходных смотрел на коинмаркеткап, было 9100, сейчас 9421.
Додано: Чет 22 кві, 2021 06:49
Вот ещё что интересно, тезер на БестЧэндже можно продать по 29, купить по 29,5. Это значит, что в крипту активно заходят на этой просадке.
Додано: Чет 22 кві, 2021 07:10
phantom_systems
Посмотрите историю графиков BTC/USDT и USDT/UAH.
При резком движении первой пары вторая двигается в противоположном направлении.
Додано: Чет 22 кві, 2021 07:30
Она не просто так двигается, но это на что-то намекает, если народ берёт тезер по 29,5 при баксе по 28,1. Год назад ситуация была стабильно обратная, тогда тезер по 26 можно было спокойно купить при примерно таком же курсе бакса.
Додано: Чет 22 кві, 2021 07:52
Ну, якщо вже домогосподині і доміношники заходять в крипту, пора зливати все під чисту і виставляти шорти на всю котлету.
Додано: Чет 22 кві, 2021 08:49
Mirax
тут уже некоторые эфир с эосом упорото шортили, когда нибудь дошортят таки, а пока эфирчик в котрый раз ушёл па 25...
Додано: Чет 22 кві, 2021 09:14
В феврале 2018 года на Куне продал за гривну биткоин на 20% выше по курсу, чем он стоил в мире.
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