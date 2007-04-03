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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2433243424352436>
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 06:18

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

я так понимаю, идет теперь набор шортов, на них вверх и пойдем
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 06:34

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

А какой нынче суточный прирост количества криптовалют? На выходных смотрел на коинмаркеткап, было 9100, сейчас 9421.
Витаха
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 06:49

Вот ещё что интересно, тезер на БестЧэндже можно продать по 29, купить по 29,5. Это значит, что в крипту активно заходят на этой просадке.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 07:10

phantom_systems
Посмотрите историю графиков BTC/USDT и USDT/UAH.
При резком движении первой пары вторая двигается в противоположном направлении.
Витаха
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 07:30

  Витаха написав:phantom_systems
Посмотрите историю графиков BTC/USDT и USDT/UAH.
При резком движении первой пары вторая двигается в противоположном направлении.

Она не просто так двигается, но это на что-то намекает, если народ берёт тезер по 29,5 при баксе по 28,1. Год назад ситуация была стабильно обратная, тогда тезер по 26 можно было спокойно купить при примерно таком же курсе бакса.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 07:52

Ну, якщо вже домогосподині і доміношники заходять в крипту, пора зливати все під чисту і виставляти шорти на всю котлету.
Mirax
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 08:49

Mirax
тут уже некоторые эфир с эосом упорото шортили, когда нибудь дошортят таки, а пока эфирчик в котрый раз ушёл па 25...
чик
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 09:14

  phantom_systems написав:
  Витаха написав:phantom_systems
Посмотрите историю графиков BTC/USDT и USDT/UAH.
При резком движении первой пары вторая двигается в противоположном направлении.

Она не просто так двигается, но это на что-то намекает, если народ берёт тезер по 29,5 при баксе по 28,1. Год назад ситуация была стабильно обратная, тогда тезер по 26 можно было спокойно купить при примерно таком же курсе бакса.

В феврале 2018 года на Куне продал за гривну биткоин на 20% выше по курсу, чем он стоил в мире.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 09:29

  чик написав:тут уже некоторые эфир с эосом упорото шортили, когда нибудь дошортят таки, а пока эфирчик в котрый раз ушёл па 25...

Хтось з пушистиків, взяв жирний шорт, мабуть... :mrgreen: Маніпулька тягне на ліквідацію... :) Бо сам дєд-старпьор впадав пів на шосту... :mrgreen: Тупо полюють на пушистиків, де більш-менш жирні депо. Тому й графіки малюють такі, що не піддаться жодному аналізу чи закономірностям. Повна алогічність на ринку, тому що тупо стрижуть, не соромлячись.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 09:36

  Zebra написав:
  phantom_systems написав:
  Витаха написав:phantom_systems
Посмотрите историю графиков BTC/USDT и USDT/UAH.
При резком движении первой пары вторая двигается в противоположном направлении.

Она не просто так двигается, но это на что-то намекает, если народ берёт тезер по 29,5 при баксе по 28,1. Год назад ситуация была стабильно обратная, тогда тезер по 26 можно было спокойно купить при примерно таком же курсе бакса.

В феврале 2018 года на Куне продал за гривну биткоин на 20% выше по курсу, чем он стоил в мире.

Куна такая себе лимитная обменка с 1,5% комиссией на ввод-вывод грн, 0,25% на торги и низкой ликвидностью почти по всем парам. Большинство обменов тезер/фиат в стране идёт мимо них.
phantom_systems
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