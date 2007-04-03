phantom_systems написав:Куна такая себе лимитная обменка с 1,5% комиссией на ввод-вывод грн, 0,25% на торги и низкой ликвидностью почти по всем парам. Большинство обменов тезер/фиат в стране идёт мимо них.
Вполне отличная лимитная обменка - 3 года назад ликвидности у них было достаточно на хайпе, чтоб слиться на 1 млн грн без проскальзывания одним ордером. Пересидеть месяц в гривне пока курсы не выровнялись и вернуться обратно на Битфинекс. Легкие +20% к депозиту были. Сейчас намечается что-то похожее, когда все польется. Наши бараны уже откупают выше рынка. Кстати, в декабре 2017 года на bithumb биток по курсу в корейских вонах стоил $27к
Аналогий достаточно, чтоб понять, что рынок переходит в медвежью фазу - альты отстреляются, а биток что тогда, что сейчас уже вяло себя чувствовали.
Зебра, при всем уважении, вы нам медвежий рынок еще с 20-30к обещали, и уже тогда "биток себя вяло чувствовал", вполне вероятно будет +- так же, как когда с 42 упали к 30, долго там топтались, все ждали дальнейшего снижения, набрали шортов, и начался рост.