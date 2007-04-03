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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2433243424352436
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 09:43

  phantom_systems написав:Куна такая себе лимитная обменка с 1,5% комиссией на ввод-вывод грн, 0,25% на торги и низкой ликвидностью почти по всем парам. Большинство обменов тезер/фиат в стране идёт мимо них.

Вполне отличная лимитная обменка - 3 года назад ликвидности у них было достаточно на хайпе, чтоб слиться на 1 млн грн без проскальзывания одним ордером. Пересидеть месяц в гривне пока курсы не выровнялись и вернуться обратно на Битфинекс. Легкие +20% к депозиту были. Сейчас намечается что-то похожее, когда все польется. Наши бараны уже откупают выше рынка.
Кстати, в декабре 2017 года на bithumb биток по курсу в корейских вонах стоил $27к

Аналогий достаточно, чтоб понять, что рынок переходит в медвежью фазу - альты отстреляются, а биток что тогда, что сейчас уже вяло себя чувствовали.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 10:25

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Зебра, при всем уважении, вы нам медвежий рынок еще с 20-30к обещали, и уже тогда "биток себя вяло чувствовал", вполне вероятно будет +- так же, как когда с 42 упали к 30, долго там топтались, все ждали дальнейшего снижения, набрали шортов, и начался рост.
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 10:49

  DmitryK написав: все ждали дальнейшего снижения, набрали шортов, и начался рост.

Те кто вертят этим рынком, опираются на полную статистику и попытки угадать тренд это как в казино - красное или белое. Теханализом и интуицией тут не отделаться.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 11:07

  DmitryK написав:Зебра, при всем уважении, вы нам медвежий рынок еще с 20-30к обещали, и уже тогда "биток себя вяло чувствовал", вполне вероятно будет +- так же, как когда с 42 упали к 30, долго там топтались, все ждали дальнейшего снижения, набрали шортов, и начался рост.

На шортах после 20к я сам обжегся. Но сейчас точно вам говорю - биток идет в район 35к, с возможными паническими продажами вплоть до 25к

Готовьте котлетки, если хотите откупить
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 11:26

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

ок, я уже докупил на позавчерашнем падении, правда не битка а альты, если вдруг каким то чудом биток уйдет ниже 50 (что вряд ли) доберу еще и буду ждать)
вообще брать помемногу на просадках годная идея.
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 11:33

  DmitryK написав:ок, я уже докупил на позавчерашнем падении, правда не битка а альты, если вдруг каким то чудом биток уйдет ниже 50 (что вряд ли) доберу еще и буду ждать)
вообще брать помемногу на просадках годная идея.

В долгосрок (годика на 3-4) - идея отличная, усреднение на вершине этих сформированных горок, тяготы просадки закаляют.

Скоро уже начнется freestyle. Пристегнитесь.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 12:14

Если тренд сменился на медвежий, должны же быть какие то негативные новости указывающие на это.
Не вся топовая альта еще обновила свои хаи. По риплу еще не ясно что там с судом и листингом на биржах. Возможно и будет большее падение, но по-моему мнению бычий тренд еще не сломлен. Если ошибаюсь, с радостью закуплюсь битком по 15к...
Patr1ot
 
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