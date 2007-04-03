phantom_systems написав:Куна такая себе лимитная обменка с 1,5% комиссией на ввод-вывод грн, 0,25% на торги и низкой ликвидностью почти по всем парам. Большинство обменов тезер/фиат в стране идёт мимо них.
Вполне отличная лимитная обменка - 3 года назад ликвидности у них было достаточно на хайпе, чтоб слиться на 1 млн грн без проскальзывания одним ордером. Пересидеть месяц в гривне пока курсы не выровнялись и вернуться обратно на Битфинекс. Легкие +20% к депозиту были. Сейчас намечается что-то похожее, когда все польется. Наши бараны уже откупают выше рынка. Кстати, в декабре 2017 года на bithumb биток по курсу в корейских вонах стоил $27к
Аналогий достаточно, чтоб понять, что рынок переходит в медвежью фазу - альты отстреляются, а биток что тогда, что сейчас уже вяло себя чувствовали.
Зебра, при всем уважении, вы нам медвежий рынок еще с 20-30к обещали, и уже тогда "биток себя вяло чувствовал", вполне вероятно будет +- так же, как когда с 42 упали к 30, долго там топтались, все ждали дальнейшего снижения, набрали шортов, и начался рост.
DmitryK написав:Зебра, при всем уважении, вы нам медвежий рынок еще с 20-30к обещали, и уже тогда "биток себя вяло чувствовал", вполне вероятно будет +- так же, как когда с 42 упали к 30, долго там топтались, все ждали дальнейшего снижения, набрали шортов, и начался рост.
На шортах после 20к я сам обжегся. Но сейчас точно вам говорю - биток идет в район 35к, с возможными паническими продажами вплоть до 25к
ок, я уже докупил на позавчерашнем падении, правда не битка а альты, если вдруг каким то чудом биток уйдет ниже 50 (что вряд ли) доберу еще и буду ждать) вообще брать помемногу на просадках годная идея.
DmitryK написав:ок, я уже докупил на позавчерашнем падении, правда не битка а альты, если вдруг каким то чудом биток уйдет ниже 50 (что вряд ли) доберу еще и буду ждать) вообще брать помемногу на просадках годная идея.
В долгосрок (годика на 3-4) - идея отличная, усреднение на вершине этих сформированных горок, тяготы просадки закаляют.
Если тренд сменился на медвежий, должны же быть какие то негативные новости указывающие на это. Не вся топовая альта еще обновила свои хаи. По риплу еще не ясно что там с судом и листингом на биржах. Возможно и будет большее падение, но по-моему мнению бычий тренд еще не сломлен. Если ошибаюсь, с радостью закуплюсь битком по 15к...