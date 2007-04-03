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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 22 кві, 2021 12:56
phantom_systems написав: Витаха написав:phantom_systems
Посмотрите историю графиков BTC/USDT и USDT/UAH.
При резком движении первой пары вторая двигается в противоположном направлении.
Она не просто так двигается, но это на что-то намекает, если народ берёт тезер по 29,5 при баксе по 28,1. Год назад ситуация была стабильно обратная, тогда тезер по 26 можно было спокойно купить при примерно таком же курсе бакса.
Ты не понимаешь процесс.Люди сидят в просадке и не хотят продавать биток по упавшей цене.Поставщика ликвидности как на топовых биржах нету.Только вилочники и испугавшиеся.Вот и цена не падает.Соотв цена примерно равна мировой цене на более дорогой тезер.Это на пальцах.
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Кучинелли
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Додано: Чет 22 кві, 2021 12:59
По рынку вероятность 49 .Или сразу или через 57.Альты как бы отвязываются от битка. но поодиночке и не всегда.В целом падение битка тащит всех.Очевидно. что коррекцию рынку пережить локальную прийдётся.
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Кучинелли
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Додано: Чет 22 кві, 2021 13:16
Кучинелли написав:
По рынку вероятность 49 .Или сразу или через 57.Альты как бы отвязываются от битка. но поодиночке и не всегда.В целом падение битка тащит всех.Очевидно. что коррекцию рынку пережить локальную прийдётся.
Привет.
1) Оцени текущую ситуацию с бутерин/биток.
2) Оцени текущую ситуацию с дефаевскими проектами. Там было накопление пару месяцев - сейчас опять начали один за другим стрелять. Несмотря на деда. Из того что я раньше говорил - лаунчпадовские бинанс проекты - inj. Сильно надеюсь на dodo/
3) А НФТ - разочарование... ИМХО.
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lrs7719
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Додано: Чет 22 кві, 2021 13:21
коррекция прошла кто не заметил, идем дальше.
имхо конечно
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DmitryK
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Додано: Чет 22 кві, 2021 13:48
Konst1988
Добрий день.
Коли і що купувати ? Вічна тема.
Де купувати ? На криптобіржах криптовалюту, фантики та ін. На деяких навіть звичайних біржах є ф'ючерси та складніші деривативи (похідні фін інструменти).
Де тримати, коли і у що переводити крипту - фіат, стейблкоїни чи іншу крипту кожен вирішує сам. Є трейдери-спекулянти, є інвестори, є зовсім безбашенні холдери і, що цікаво, вони тепер в шоколаді. Досліджував у 2020 надійність бірж. Краще, якщо біржа тримає значну частку активів клієнтів на холодних гаманцях. Вибирав також по параметрах повернення активів при хакерських атаках та можливості скаму по типу "всем спасибо, закриваемся, а кто не успел тот опоздал, нельзя же всем верить".
Південна Корея супер, Японія більш-менш, можна офіційні із США, Європи. З Південної Кореї банально СМС з реєстрації не приходить. В офіційних комісії часто більші. Coinbase, наприклад.
Все інше менш надійне, але поулярне, до пори до часу можна корстуватись. Із них Binance (Банан) найбільша, багато там всього, Bitfinex (Фініки) хитрі і продвинуті розробники чи власники (там же десь і тезер), Kraken (надійність), Bitstamp (надійність, але вибір крипти обмежений).
Є поділ на централізовані і децентралізовані (таких мало). Верифікація є на більшості бірж тепер. Децентралізовані взагалі живуть по своїм законам. Там найбільше свободи і надійності, але і найбільше потенційного тероризму. ІDEX, Bitshares, Uniswap тепер гарно підросла.
Є місцеві Kuna, Exmo та ін.
Централізовані криптобіржі принципово не сильно відрізняються від гарячих гаманців. Швидше розмахом сервісу.
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