Додано: Чет 22 кві, 2021 13:48

Konst1988

Добрий день.

Коли і що купувати ? Вічна тема.

Де купувати ? На криптобіржах криптовалюту, фантики та ін. На деяких навіть звичайних біржах є ф'ючерси та складніші деривативи (похідні фін інструменти).

Де тримати, коли і у що переводити крипту - фіат, стейблкоїни чи іншу крипту кожен вирішує сам. Є трейдери-спекулянти, є інвестори, є зовсім безбашенні холдери і, що цікаво, вони тепер в шоколаді. Досліджував у 2020 надійність бірж. Краще, якщо біржа тримає значну частку активів клієнтів на холодних гаманцях. Вибирав також по параметрах повернення активів при хакерських атаках та можливості скаму по типу "всем спасибо, закриваемся, а кто не успел тот опоздал, нельзя же всем верить".

Південна Корея супер, Японія більш-менш, можна офіційні із США, Європи. З Південної Кореї банально СМС з реєстрації не приходить. В офіційних комісії часто більші. Coinbase, наприклад. Bitstamp (надійність, але вибір крипти обмежений).



Все інше менш надійне, але популярне, до пори до часу можна користуватись. Із них Binance (Банан) найбільша, багато там всього, Bitfinex (Фініки) хитрі і продвинуті розробники чи власники (там же десь і тезер), Kraken (надійність).

Є поділ на централізовані і децентралізовані (таких мало). Верифікація є на більшості бірж тепер. Децентралізовані взагалі живуть по своїм законам. Там найбільше свободи і надійності, але і найбільше потенційного тероризму. ІDEX, Bitshares, Uniswap тепер гарно підросла.

Є місцеві Kuna, Exmo та ін.

Централізовані криптобіржі принципово не сильно відрізняються від гарячих гаманців. Швидше розмахом сервісу.