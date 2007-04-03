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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2435243624372438
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 17:30

  alex_dvornichenko написав:Те кто вертят этим рынком, опираются на полную статистику и попытки угадать тренд это как в казино - красное или белое. Теханализом и интуицией тут не отделаться.

Золоті слова. Я називаю це - йопане казіно. Тупо полюють за грошима пушистиків. Стрижуть всіх. І лонгустів, і шортунів. Шанси вгадати завжди - 50:50. Доволі високі. Але й іпуть жоско. :mrgreen:
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 17:35

конечно, вот эти все разлагольствования,что пойдет туда, а потом туда, подкрепленные графиком постфактум, не имеют ничего общего с реальностью. каждый аналитик дает свой график.
есть общий тренд и фундамент, и флуктуации чтоб побрить "трейдеров"
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 17:37

  spacemachine написав:
  DmitryK написав:коррекция прошла кто не заметил, идем дальше.
имхо конечно

цена в четко обозначенном нисходящем канале без единого сигнала в лонг, о каком конце коррекции тут вы говорите?

когда пойдет вверх, нарисуете другой канал)
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 17:39

  DmitryK написав:конечно, вот эти все разлагольствования,что пойдет туда, а потом туда, подкрепленные графиком постфактум, не имеют ничего общего с реальностью. каждый аналитик дает свой график.
есть общий тренд и фундамент, и флуктуации чтоб побрить "трейдеров"

Все будет хорошо. А, может, нет. Но тогда все будет очень плохо… :mrgreen:
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 18:32

  Кучинелли написав:
  phantom_systems написав:Вот ещё что интересно, тезер на БестЧэндже можно продать по 29, купить по 29,5. Это значит, что в крипту активно заходят на этой просадке.


Я 800+ раз уже писал, почему тезер столько стоит.потому. что биток падает.Посмотри когда биток будет(если будет)60+, тезер станет 27.ликвидность укрбирж ёптеё.

Когда дед был 60+, тезер был по 27, потому что многие из крипты выходили в фиат с профитом, а самый простой и дешёвый способ выхода сейчас именно через тезер.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 19:00

  lrs7719 написав:
  Цифра написав:


Куна и Ексмо есть, а FTX - нет?

Я не ставив собі за ціль виписати всі основні біржі та й критерії різні. В моєму списку може не бути навіть значно більших бірж. Немає нічого ідеального, а в криптовалютному бардаку і подавно. Ми своєю торгівлею і навіть обміном думок на форумі цей бардак впорядковуємо, заробляючи на цьому. Це вже камінчик в город тих, хто каже, що не створюємо робочих місць і додану вартість.
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тем временем доминация 49.5
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