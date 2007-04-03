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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 22 кві, 2021 17:30
alex_dvornichenko написав:
Те кто вертят этим рынком, опираются на полную статистику и попытки угадать тренд это как в казино - красное или белое. Теханализом и интуицией тут не отделаться.
Золоті слова. Я називаю це - йопане казіно. Тупо полюють за грошима пушистиків. Стрижуть всіх. І лонгустів, і шортунів. Шанси вгадати завжди - 50:50. Доволі високі. Але й іпуть жоско.
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Додано: Чет 22 кві, 2021 17:35
конечно, вот эти все разлагольствования,что пойдет туда, а потом туда, подкрепленные графиком постфактум, не имеют ничего общего с реальностью. каждый аналитик дает свой график.
есть общий тренд и фундамент, и флуктуации чтоб побрить "трейдеров"
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DmitryK
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Додано: Чет 22 кві, 2021 17:37
spacemachine написав: DmitryK написав:
коррекция прошла кто не заметил, идем дальше.
имхо конечно
цена в четко обозначенном нисходящем канале без единого сигнала в лонг, о каком конце коррекции тут вы говорите?
когда пойдет вверх, нарисуете другой канал)
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DmitryK
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Додано: Чет 22 кві, 2021 17:39
DmitryK написав:
конечно, вот эти все разлагольствования,что пойдет туда, а потом туда, подкрепленные графиком постфактум, не имеют ничего общего с реальностью. каждый аналитик дает свой график.
есть общий тренд и фундамент, и флуктуации чтоб побрить "трейдеров"
Все будет хорошо. А, может, нет. Но тогда все будет очень плохо…
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Додано: Чет 22 кві, 2021 18:32
Кучинелли написав: phantom_systems написав:
Вот ещё что интересно, тезер на БестЧэндже можно продать по 29, купить по 29,5. Это значит, что в крипту активно заходят на этой просадке.
Я 800+ раз уже писал, почему тезер столько стоит.потому. что биток падает.Посмотри когда биток будет(если будет)60+, тезер станет 27.ликвидность укрбирж ёптеё.
Когда дед был 60+, тезер был по 27, потому что многие из крипты выходили в фиат с профитом, а самый простой и дешёвый способ выхода сейчас именно через тезер.
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Додано: Чет 22 кві, 2021 19:00
lrs7719 написав: Цифра написав:
Куна и Ексмо есть, а FTX - нет?
Я не ставив собі за ціль виписати всі основні біржі та й критерії різні. В моєму списку може не бути навіть значно більших бірж. Немає нічого ідеального, а в криптовалютному бардаку і подавно. Ми своєю торгівлею і навіть обміном думок на форумі цей бардак впорядковуємо, заробляючи на цьому. Це вже камінчик в город тих, хто каже, що не створюємо робочих місць і додану вартість.
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Додано: Чет 22 кві, 2021 19:08
тем временем доминация 49.5
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Додано: Чет 22 кві, 2021 20:28
Сопля ниже 50к вот-вот.
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Zebra
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Додано: Чет 22 кві, 2021 20:29
lrs7719 написав:
Привет. 1) Оцени текущую ситуацию с бутерин/биток. 2) Оцени текущую ситуацию с дефаевскими проектами. Там было накопление пару месяцев - сейчас опять начали один за другим стрелять. Несмотря на деда. Из того что я раньше говорил - лаунчпадовские бинанс проекты - inj. Сильно надеюсь на dodo/ 3) А НФТ - разочарование... ИМХО.
1 - есть ещё большой потенциал.На графике чёткая чашка с ручкой, рост ещё вся глубина чашки
2 - дефайки ведут себя по разному.Здесь не стоит их объединять.Скорее они как и другие вперёд растут крупнокапы. а мало капы отстают.UNI тому пример
3 - DODO красиво вышел из накопления. но биток ему всё подгадил, и он вернулся в стойло.Т о всё же от битка осталась ссильная зависимость всей альты.Идеал. когда биток флетит и не шипко размашисто.
4 - нфт вообще я не понял кому и зачем нужен...ну купил ты Пикассо. ну можешь продать другому.а нфт кому эти нужны. короче чушь.Может со временем станет более понятно. что это и с чем едят, но на момент мне совсем не интересно.
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Кучинелли
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Додано: Чет 22 кві, 2021 20:30
Zebra написав:
Вангую так примерно будет.
Желающие ставьте ведерки чуть ниже 50к, вам там нальют, на отскоке заработаете.
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Zebra
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