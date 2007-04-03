Додано: Чет 22 кві, 2021 20:29

lrs7719 написав: Привет. 1) Оцени текущую ситуацию с бутерин/биток. 2) Оцени текущую ситуацию с дефаевскими проектами. Там было накопление пару месяцев - сейчас опять начали один за другим стрелять. Несмотря на деда. Из того что я раньше говорил - лаунчпадовские бинанс проекты - inj. Сильно надеюсь на dodo/ 3) А НФТ - разочарование... ИМХО. Привет. 1) Оцени текущую ситуацию с бутерин/биток. 2) Оцени текущую ситуацию с дефаевскими проектами. Там было накопление пару месяцев - сейчас опять начали один за другим стрелять. Несмотря на деда. Из того что я раньше говорил - лаунчпадовские бинанс проекты - inj. Сильно надеюсь на dodo/ 3) А НФТ - разочарование... ИМХО.

1 - есть ещё большой потенциал.На графике чёткая чашка с ручкой, рост ещё вся глубина чашки2 - дефайки ведут себя по разному.Здесь не стоит их объединять.Скорее они как и другие вперёд растут крупнокапы. а мало капы отстают.UNI тому пример3 - DODO красиво вышел из накопления. но биток ему всё подгадил, и он вернулся в стойло.Т о всё же от битка осталась ссильная зависимость всей альты.Идеал. когда биток флетит и не шипко размашисто.4 - нфт вообще я не понял кому и зачем нужен...ну купил ты Пикассо. ну можешь продать другому.а нфт кому эти нужны. короче чушь.Может со временем станет более понятно. что это и с чем едят, но на момент мне совсем не интересно.