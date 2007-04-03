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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2436243724382439
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 20:55

  spacemachine написав:тем временем доминация 49.5

Как вариант, те кто затарился битком по 60K+, сейчас переходят в другие альты, тем самым повышая их цену, чтобы без убытков выйти в фиат. Биток упал почти на 20%, эфир на столько же вырос - до $2500 - 2600, т. е. из расчета той цены, когда биток был 60K+.
Аналогично, когда в январе 2018 биток обвалился в 1.5 раза с 20 до 13K, эфир, напротив, вырос в те же 1.5 раза до $1500. Купил на пике биток, перешел в эфир, вышел в нуль. Теперь, как только полетят альты...
Неужели, кто сейчас покупает биток по 53K, думает его в ближайшее и не очень время продать по 60K+ :roll:
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 21:30

не, по 60 никто продавать не будет, минимум по 80
DmitryK
 
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