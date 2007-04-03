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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2436243724382439
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 20:55

  spacemachine написав:тем временем доминация 49.5

Как вариант, те кто затарился битком по 60K+, сейчас переходят в другие альты, тем самым повышая их цену, чтобы без убытков выйти в фиат. Биток упал почти на 20%, эфир на столько же вырос - до $2500 - 2600, т. е. из расчета той цены, когда биток был 60K+.
Аналогично, когда в январе 2018 биток обвалился в 1.5 раза с 20 до 13K, эфир, напротив, вырос в те же 1.5 раза до $1500. Купил на пике биток, перешел в эфир, вышел в нуль. Теперь, как только полетят альты...
Неужели, кто сейчас покупает биток по 53K, думает его в ближайшее и не очень время продать по 60K+ :roll:
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 21:30

не, по 60 никто продавать не будет, минимум по 80
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 22:07

  Zebra написав:Желающие ставьте ведерки чуть ниже 50к, вам там нальют, на отскоке заработаете.

Амерофонда полдня хорошо росла, а затем пошла вниз и закрылась в минус. Поэтому деду тоже рост обломился, но это не повод рисовать 45к-40к-35к.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 22:08

  DmitryK написав:не, по 60 никто продавать не будет, минимум по 80

вам когда предложат 35к, будет такой момент, соглашайтесь, потому что оттуда последует уже планомерный спуск до 15к, где сможете удвоить свою позицию
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 22:57

  Zebra написав:последует уже планомерный спуск до 15к, где сможете удвоить свою позицию

это ж будет просто праздник какой то :D твои слова да богу в уши...
чик
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 23:02

Друзі, давайте признаємося, що будь який прогноз - пук в пудру. Ніхто й нічого не може прогнозувати, не маючи статистики. Тільки маніпулька бачить, куди ваги хитнути. :)
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Чет 22 кві, 2021 23:03, всього редагувалось 2 разів.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 23:02

  phantom_systems написав:
  Zebra написав:Желающие ставьте ведерки чуть ниже 50к, вам там нальют, на отскоке заработаете.

Амерофонда полдня хорошо росла, а затем пошла вниз и закрылась в минус. Поэтому деду тоже рост обломился, но это не повод рисовать 45к-40к-35к.

Лучше выйти из игры раньше, чем другие. Этот момент - когда следует остановиться - не стоит игнорировать.
Zebra
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