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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 22 кві, 2021 20:55
spacemachine написав:
тем временем доминация 49.5
Как вариант, те кто затарился битком по 60K+, сейчас переходят в другие альты, тем самым повышая их цену, чтобы без убытков выйти в фиат. Биток упал почти на 20%, эфир на столько же вырос - до $2500 - 2600, т. е. из расчета той цены, когда биток был 60K+.
Аналогично, когда в январе 2018 биток обвалился в 1.5 раза с 20 до 13K, эфир, напротив, вырос в те же 1.5 раза до $1500. Купил на пике биток, перешел в эфир, вышел в нуль. Теперь, как только полетят альты...
Неужели, кто сейчас покупает биток по 53K, думает его в ближайшее и не очень время продать по 60K+
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Додано: Чет 22 кві, 2021 21:30
не, по 60 никто продавать не будет, минимум по 80
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DmitryK
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Додано: Чет 22 кві, 2021 22:07
Zebra написав:
Желающие ставьте ведерки чуть ниже 50к, вам там нальют, на отскоке заработаете.
Амерофонда полдня хорошо росла, а затем пошла вниз и закрылась в минус. Поэтому деду тоже рост обломился, но это не повод рисовать 45к-40к-35к.
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phantom_systems
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Додано: Чет 22 кві, 2021 22:08
DmitryK написав:
не, по 60 никто продавать не будет, минимум по 80
вам когда предложат 35к, будет такой момент, соглашайтесь, потому что оттуда последует уже планомерный спуск до 15к, где сможете удвоить свою позицию
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Zebra
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Додано: Чет 22 кві, 2021 22:57
Zebra написав:
последует уже планомерный спуск до 15к, где сможете удвоить свою позицию
это ж будет просто праздник какой то
твои слова да богу в уши...
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Додано: Чет 22 кві, 2021 23:02
Друзі, давайте признаємося, що будь який прогноз - пук в пудру. Ніхто й нічого не може прогнозувати, не маючи статистики. Тільки маніпулька бачить, куди ваги хитнути.
і нпскільки глибоко. Зрозуміло, що іпуть майже всіх...І тільки декілька відсотків, щось виграють. Але не тому що такі великі прогнозисти, а тому, що дотримуються ризик-менеджменту. Зірвати куш можна, але втримати його - важка задача. Лише той хто має торгову стратегію, може вийти з йопаного казіно, зі своїми репетузами...
А не голяка.
Востаннє редагувалось Козак-характерник
в Чет 22 кві, 2021 23:06, всього редагувалось 3 разів.
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Козак-характерник
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Додано: Чет 22 кві, 2021 23:02
phantom_systems написав: Zebra написав:
Желающие ставьте ведерки чуть ниже 50к, вам там нальют, на отскоке заработаете.
Амерофонда полдня хорошо росла, а затем пошла вниз и закрылась в минус. Поэтому деду тоже рост обломился, но это не повод рисовать 45к-40к-35к.
Лучше выйти из игры раньше, чем другие. Этот момент - когда следует остановиться - не стоит игнорировать.
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Zebra
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