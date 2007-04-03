Додано: Чет 22 кві, 2021 20:55

spacemachine написав: тем временем доминация 49.5 тем временем доминация 49.5

Как вариант, те кто затарился битком по 60K+, сейчас переходят в другие альты, тем самым повышая их цену, чтобы без убытков выйти в фиат. Биток упал почти на 20%, эфир на столько же вырос - до $2500 - 2600, т. е. из расчета той цены, когда биток был 60K+.Аналогично, когда в январе 2018 биток обвалился в 1.5 раза с 20 до 13K, эфир, напротив, вырос в те же 1.5 раза до $1500. Купил на пике биток, перешел в эфир, вышел в нуль. Теперь, как только полетят альты...Неужели, кто сейчас покупает биток по 53K, думает его в ближайшее и не очень время продать по 60K+