spacemachine написав:

я изначально так и планировал, с 20го марта набрал альтов и в конце апреля собирался выходить из рынка. но после новостей про коинбейс и хардфорк эфира все начало завядать потихоньку, половина альтов, которые держал дала 70-100% за месяц, мне было достаточно, чтобы выходить. ориентировался на локальную линию поддержки битка, которая с 1 марта шла до 18го апреля. ну и как ее пролили, то решил выходить на отскоке, бо стопы не ставил. падение я откупил, но отскок был слабый, пару линий там провел, и когда их пробили, то принял решение все продать по 56500 где-то. + куча появилась сигналов на продажу типа ма50 и тд. а вообще просто интуитивно было понятно, что этим дело сейчас не закончится