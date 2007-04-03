spacemachine написав:я изначально так и планировал, с 20го марта набрал альтов и в конце апреля собирался выходить из рынка. но после новостей про коинбейс и хардфорк эфира все начало завядать потихоньку, половина альтов, которые держал дала 70-100% за месяц, мне было достаточно, чтобы выходить. ориентировался на локальную линию поддержки битка, которая с 1 марта шла до 18го апреля. ну и как ее пролили, то решил выходить на отскоке, бо стопы не ставил. падение я откупил, но отскок был слабый, пару линий там провел, и когда их пробили, то принял решение все продать по 56500 где-то. + куча появилась сигналов на продажу типа ма50 и тд. а вообще просто интуитивно было понятно, что этим дело сейчас не закончится
Аналогично, пролив битка + листинг coinbase - логические звенья одной цепи. Максимально загнали биток, чтоб продать подороже свою лимитную обменку.
Zebra написав:Лучше выйти из игры раньше, чем другие. Этот момент - когда следует остановиться - не стоит игнорировать.
Еще очень рано говорить о смене тренда. В этом году уже были 3 довольно глубокие временные просадки, потом возвращалось к росту.
Просадки были стремительными, как и восстановление Сейчас вроде как биток аккуратно скармливают хомкам. Вот и 50к объёмы подросли. Есть желающие запрыгнуть по 50. Плюсом ко всему конские комиссии за транзы битка - отсеивают мелочь на выходе, чтоб под ногами не путались. Классика крипторынка.
"урвать лишние несколько процентов" ATOM ath 26.6, сейчас 17.6, и это один из самых стабильных альтов всего-лишь 51% разницы, кого вообще такие КОПЕЙКИ могут волновать? вообще пофиг, что 100к депо, что 70. че заморачиваться ради таких мелочей.
spacemachine написав:"урвать лишние несколько процентов" ATOM ath 26.6, сейчас 17.6, и это один из самых стабильных альтов всего-лишь 51% разницы, кого вообще такие КОПЕЙКИ могут волновать? вообще пофиг, что 100к депо, что 70. че заморачиваться ради таких мелочей.
В 2018 депозит уменьшился в 10 раз. В 2021 он же вырос в 20 раз... (приблизительно, точные проценты с сотыми не скажу). Главное иметь стальные шары и не продавать. Пока есть монеты, деньги не потеряны.