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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2437243824392440
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 00:16

  spacemachine написав:я изначально так и планировал, с 20го марта набрал альтов и в конце апреля собирался выходить из рынка. но после новостей про коинбейс и хардфорк эфира все начало завядать потихоньку, половина альтов, которые держал дала 70-100% за месяц, мне было достаточно, чтобы выходить. ориентировался на локальную линию поддержки битка, которая с 1 марта шла до 18го апреля. ну и как ее пролили, то решил выходить на отскоке, бо стопы не ставил. падение я откупил, но отскок был слабый, пару линий там провел, и когда их пробили, то принял решение все продать по 56500 где-то. + куча появилась сигналов на продажу типа ма50 и тд. а вообще просто интуитивно было понятно, что этим дело сейчас не закончится

Аналогично, пролив битка + листинг coinbase - логические звенья одной цепи. Максимально загнали биток, чтоб продать подороже свою лимитную обменку.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 04:35

  Zebra написав:Лучше выйти из игры раньше, чем другие. Этот момент - когда следует остановиться - не стоит игнорировать.

Еще очень рано говорить о смене тренда. В этом году уже были 3 довольно глубокие временные просадки, потом возвращалось к росту.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 05:03

  Tegularius написав:
  Zebra написав:Лучше выйти из игры раньше, чем другие. Этот момент - когда следует остановиться - не стоит игнорировать.

Еще очень рано говорить о смене тренда. В этом году уже были 3 довольно глубокие временные просадки, потом возвращалось к росту.

Просадки были стремительными, как и восстановление
Сейчас вроде как биток аккуратно скармливают хомкам. Вот и 50к объёмы подросли. Есть желающие запрыгнуть по 50. :)
Плюсом ко всему конские комиссии за транзы битка - отсеивают мелочь на выходе, чтоб под ногами не путались. Классика крипторынка. :)
andrein
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 05:16

Вот теперь многих ликвидировало, постригли лонгистов наголо, особенно по альтам. Сейчас должен быть отскок, дальше посмотрим.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 07:05

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

было бы не плохо ушатать все коины на -97%
а то многие себя почувствовали королями жизни
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 07:16

Растем, падаем, какая разница. Как показывает практика выигрывают только холдеры..
Если вырастем будет отлично, если упадем до уровней 2018 года, еще лучше, можно будет закупиться
Patr1ot
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 07:24

Докупив трона, усереднив позицію до 0.1215 8)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 07:35

абсолютно согласен...метания в надежде урвать лишние несколько процентов, такое. лучше потихоньку докупать на просадках
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 07:46

"урвать лишние несколько процентов"
ATOM ath 26.6, сейчас 17.6, и это один из самых стабильных альтов
всего-лишь 51% разницы, кого вообще такие КОПЕЙКИ могут волновать?
вообще пофиг, что 100к депо, что 70. че заморачиваться ради таких мелочей.
spacemachine
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 07:55

  spacemachine написав:"урвать лишние несколько процентов"
ATOM ath 26.6, сейчас 17.6, и это один из самых стабильных альтов
всего-лишь 51% разницы, кого вообще такие КОПЕЙКИ могут волновать?
вообще пофиг, что 100к депо, что 70. че заморачиваться ради таких мелочей.


В 2018 депозит уменьшился в 10 раз. В 2021 он же вырос в 20 раз... (приблизительно, точные проценты с сотыми не скажу). Главное иметь стальные шары и не продавать. Пока есть монеты, деньги не потеряны.
Patr1ot
 
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