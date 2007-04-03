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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2439244024412442>
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 08:21

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

у меня портфель на момент бнб, кейк и биток, просадка (точнее, уменшение прибыли) совсем небольшие, докупаю битка
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 08:24

  чик написав:
  Zebra написав:последует уже планомерный спуск до 15к, где сможете удвоить свою позицию

это ж будет просто праздник какой то :D твои слова да богу в уши...

(доставая кляп из рта и закуривая сигаретку)

Такой же настрой и желание, буду очень рад такому развитию событий.
Буду только доносить фиата. С каждой соплей, каждым кинжалом, раз за разом, неустанно.
Без стопов.
Усреднялся.
Перестановок не делал.
В юсдт не сохранялся и не планирую.
Многолетний ходл. Мууу.

Не знаю, как вы коллеги, но я вижу стену денег входящую в крипту и медвежий капкан. А также распродажи с дисконтами для серьезных дядь, с высадкой паникеров и традиционным отстрелом лосей.

Лично меня на понт не возьмут, живым не сдамся.



пс. Зебра, как и обещал, год молчания с этого дня. Приятно удивлен Вашей прозорливости и опыту, буду учитывать впредь. Если Вас не затруднит, придумайте мне подпись периодом в год, на случай 25к, буду носить с гордостью. Жду в лс.

ппс. Кучинелли, спасибо. Это действительно было приятно слышать. Аж заслушался.
Пан Зебра меня за язык не тянул, я сам нарвался на свои слова и тем лучше усвою урок. Еще раз спасибо и до встречи.)

пппс. Чик, Козак, Патриот, Андрей, Оса, Дмитрий, Макс, Фантом, и многие неозвученные мной участники дискуссии,
читаю вас с удовольствием, рад знакомству.
и
Всех благ!
:D
(тушу сигаретку, кляп возвращаю на место)
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 08:40

  spacemachine написав:"урвать лишние несколько процентов"
ATOM ath 26.6, сейчас 17.6, и это один из самых стабильных альтов
всего-лишь 51% разницы, кого вообще такие КОПЕЙКИ могут волновать?
вообще пофиг, что 100к депо, что 70. че заморачиваться ради таких мелочей.


И что с того? Холдили ну как минимум с 4.2... До выхода в б/у падать и падать. И даже в этом случаи - есть стейкинг, холд. А перехаи обязательно будут. Что б их не было - за крипту должны сажать. Причём везде. Не штрафовать - а именно сажать.

По текущей ситуации: "Всего с 14 числа биткоина скинули примерно 50K. Это много, но не очень для такого масштаба. Я помню, когда за более короткое время продавали по 90-120K." (с) Ковчег.

Как то мелковато для похода на 15К
lrs7719
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 08:46

Між тим, на фоні падіння старпьора, BTG памплять. :mrgreen:
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 08:47

  Олежан написав:было бы не плохо ушатать все коины на -97%
а то многие себя почувствовали королями жизни


Обязательно. Продавцов только найти надо.
lrs7719
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 08:47

bevzaalex
главное пить курить бросайте, а потом и женщин :) как грил мой кореш ( у которого родители врачи познакомились на фронте. отец "полевой" хирург резал всё подряд, мать медсестра выносила :() сначала врачи тебе скажут, если курите, пьёте - бросайте, это моге частично поможет, потом секс и т.д. поэтому забей и слушай свой организм... его папа был еврей с циррозом и хавал свинину, а кореш питаясь творогом и т.п. укорял его, на шо получал ответ - поживи, испытай с моё, а потом если выживешь будешь меня поучать :roll:
https://www.facebook.com/kostyazimut/vi ... 824856&w=n
чик
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1

 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 09:39

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ух... как красиво летим. Интересно, до 40К докатимся?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 09:39

  Patr1ot написав:
  spacemachine написав:"урвать лишние несколько процентов"
ATOM ath 26.6, сейчас 17.6, и это один из самых стабильных альтов
всего-лишь 51% разницы, кого вообще такие КОПЕЙКИ могут волновать?
вообще пофиг, что 100к депо, что 70. че заморачиваться ради таких мелочей.


В 2018 депозит уменьшился в 10 раз. В 2021 он же вырос в 20 раз... (приблизительно, точные проценты с сотыми не скажу). Главное иметь стальные шары и не продавать. Пока есть монеты, деньги не потеряны.

Смысл покупать на хаях, когда все выросло в 20 раз, а потом сидеть в просадке 3 года?
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 09:41

  Zebra написав:
  Patr1ot написав:
В 2018 депозит уменьшился в 10 раз. В 2021 он же вырос в 20 раз... (приблизительно, точные проценты с сотыми не скажу). Главное иметь стальные шары и не продавать. Пока есть монеты, деньги не потеряны.

Смысл покупать на хаях, когда все выросло в 20 раз, а потом сидеть в просадке 3 года?

Это закаляет характер.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 09:42

  Zebra написав:Смысл покупать на хаях, когда все выросло в 20 раз, а потом сидеть в просадке 3 года?


А кто покупал на хаях? И хаи ли это?
Ни в прошлом ни в этом году мелочь в загоне не принимала особого участия. Объёмы сливают очень средние. Смотрим.
lrs7719
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