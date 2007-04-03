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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 23 кві, 2021 08:21
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
у меня портфель на момент бнб, кейк и биток, просадка (точнее, уменшение прибыли) совсем небольшие, докупаю битка
Додано: П'ят 23 кві, 2021 08:24
(доставая кляп из рта и закуривая сигаретку)
Такой же настрой и желание, буду очень рад такому развитию событий.
Буду только доносить фиата. С каждой соплей, каждым кинжалом, раз за разом, неустанно.
Без стопов.
Усреднялся.
Перестановок не делал.
В юсдт не сохранялся и не планирую.
Многолетний ходл. Мууу.
Не знаю, как вы коллеги, но я вижу стену денег входящую в крипту и медвежий капкан. А также распродажи с дисконтами для серьезных дядь, с высадкой паникеров и традиционным отстрелом лосей.
Лично меня на понт не возьмут, живым не сдамся.
пс. Зебра, как и обещал, год молчания с этого дня. Приятно удивлен Вашей прозорливости и опыту, буду учитывать впредь. Если Вас не затруднит, придумайте мне подпись периодом в год, на случай 25к, буду носить с гордостью. Жду в лс.
ппс. Кучинелли, спасибо. Это действительно было приятно слышать. Аж заслушался.
Пан Зебра меня за язык не тянул, я сам нарвался на свои слова и тем лучше усвою урок. Еще раз спасибо и до встречи.)
пппс. Чик, Козак, Патриот, Андрей, Оса, Дмитрий, Макс, Фантом, и многие неозвученные мной участники дискуссии,
читаю вас с удовольствием, рад знакомству.
и
Всех благ!
(тушу сигаретку, кляп возвращаю на место)
Додано: П'ят 23 кві, 2021 08:40
И что с того? Холдили ну как минимум с 4.2... До выхода в б/у падать и падать. И даже в этом случаи - есть стейкинг, холд. А перехаи обязательно будут. Что б их не было - за крипту должны сажать. Причём везде. Не штрафовать - а именно сажать.
По текущей ситуации: "Всего с 14 числа биткоина скинули примерно 50K. Это много, но не очень для такого масштаба. Я помню, когда за более короткое время продавали по 90-120K." (с) Ковчег.
Как то мелковато для похода на 15К
Додано: П'ят 23 кві, 2021 08:47
Додано: П'ят 23 кві, 2021 08:47
bevzaalex
главное пить курить бросайте, а потом и женщин как грил мой кореш ( у которого родители врачи познакомились на фронте. отец "полевой" хирург резал всё подряд, мать медсестра выносила ) сначала врачи тебе скажут, если курите, пьёте - бросайте, это моге частично поможет, потом секс и т.д. поэтому забей и слушай свой организм... его папа был еврей с циррозом и хавал свинину, а кореш питаясь творогом и т.п. укорял его, на шо получал ответ - поживи, испытай с моё, а потом если выживешь будешь меня поучать
Додано: П'ят 23 кві, 2021 09:39
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Ух... как красиво летим. Интересно, до 40К докатимся?
Додано: П'ят 23 кві, 2021 09:39
Смысл покупать на хаях, когда все выросло в 20 раз, а потом сидеть в просадке 3 года?
Додано: П'ят 23 кві, 2021 09:41
Это закаляет характер.
Додано: П'ят 23 кві, 2021 09:42
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