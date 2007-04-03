Додано: П'ят 23 кві, 2021 08:24

чик написав: Zebra написав: последует уже планомерный спуск до 15к, где сможете удвоить свою позицию последует уже планомерный спуск до 15к, где сможете удвоить свою позицию

это ж будет просто праздник какой то твои слова да богу в уши... это ж будет просто праздник какой тотвои слова да богу в уши...

(доставая кляп из рта и закуривая сигаретку)Такой же настрой и желание, буду очень рад такому развитию событий.Буду только доносить фиата. С каждой соплей, каждым кинжалом, раз за разом, неустанно.Без стопов.Усреднялся.Перестановок не делал.В юсдт не сохранялся и не планирую.Многолетний ходл. Мууу.Не знаю, как вы коллеги, но я вижу стену денег входящую в крипту и медвежий капкан. А также распродажи с дисконтами для серьезных дядь, с высадкой паникеров и традиционным отстрелом лосей.Лично меня на понт не возьмут, живым не сдамся.пс. Зебра, как и обещал, год молчания с этого дня. Приятно удивлен Вашей прозорливости и опыту, буду учитывать впредь. Если Вас не затруднит, придумайте мне подпись периодом в год, на случай 25к, буду носить с гордостью. Жду в лс.ппс. Кучинелли, спасибо. Это действительно было приятно слышать. Аж заслушался.Пан Зебра меня за язык не тянул, я сам нарвался на свои слова и тем лучше усвою урок. Еще раз спасибо и до встречи.)пппс. Чик, Козак, Патриот, Андрей, Оса, Дмитрий, Макс, Фантом, и многие неозвученные мной участники дискуссии,читаю вас с удовольствием, рад знакомству.Всех благ!(тушу сигаретку, кляп возвращаю на место)