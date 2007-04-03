Маленькие объемы как раз могут указывать на то, что слив продолжится. Большие объемы обычно разворачивают.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 23 кві, 2021 09:51
Маленькие объемы как раз могут указывать на то, что слив продолжится. Большие объемы обычно разворачивают.
Додано: П'ят 23 кві, 2021 10:23
Додано: П'ят 23 кві, 2021 10:30
Если сейчас усредниться, даже по 55к можно выйти с неплохим профитом. Немного взял по 48к, возьму ещё на просадке к 45к, если она будет. Хотя действительно похоже на медвежий капкан с выносом стопов.
Додано: П'ят 23 кві, 2021 10:41
Вирішив давати реальну свою статистику по парі BTC/USD з коефіцієнтом, "дабы дурь каждого видна была".
Відштовхуватимусь від дати 22.04.2021 від умовної суми 1 BTC (дай Бог нашому теляті та й вовка з'їсти).
Отже, в перерахунку.
Стан рахунку.
22.04.2021 12:00 Курс: 1 BTC = 55 000 USD
BTC; USD; BTC(сума); USD(сума)
0,45708; 29 860; 1,0000; 55 000
22.04.2021 23:00 Курс: 1 BTC = 51 500 USD
Buy 0,13612 BTC;
Sell 7 016 USD (з комісією).
BTC; USD; BTC(сума); USD(сума)
0,59320; 22 844; 1,0368; 53 393
Додано: П'ят 23 кві, 2021 10:48
Подскажите, как связаться с поддержкой Бинанса, деньги отправил, висят processing
Додано: П'ят 23 кві, 2021 10:49
Додано: П'ят 23 кві, 2021 10:58
Свойство человеческого мозга - экстраполяция событий из ближайшего прошлого в будущее. Мозг человека цепляется за привычное. Ещё полгода назад при цене за биток 25к, многие считали удачей слиться, а сейчас при цене 50К также считают , что это удачная покупка.
Думаю реальная цена где-то посредине.
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