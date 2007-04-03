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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2439244024412442
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 09:51

  lrs7719 написав:
  Zebra написав:Смысл покупать на хаях, когда все выросло в 20 раз, а потом сидеть в просадке 3 года?


А кто покупал на хаях? И хаи ли это?
Ни в прошлом ни в этом году мелочь в загоне не принимала особого участия. Объёмы сливают очень средние. Смотрим.

Маленькие объемы как раз могут указывать на то, что слив продолжится. Большие объемы обычно разворачивают.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 10:23

  airmax78 написав:Это закаляет характер.

На "отскоке последней надежды" на 55к сливайте все.

  Zebra написав:Вангую так примерно будет.

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Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 10:30

Если сейчас усредниться, даже по 55к можно выйти с неплохим профитом. Немного взял по 48к, возьму ещё на просадке к 45к, если она будет. Хотя действительно похоже на медвежий капкан с выносом стопов.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 10:41

Вирішив давати реальну свою статистику по парі BTC/USD з коефіцієнтом, "дабы дурь каждого видна была".
Відштовхуватимусь від дати 22.04.2021 від умовної суми 1 BTC (дай Бог нашому теляті та й вовка з'їсти).

Отже, в перерахунку.
Стан рахунку.
22.04.2021 12:00 Курс: 1 BTC = 55 000 USD
BTC; USD; BTC(сума); USD(сума)
0,45708; 29 860; 1,0000; 55 000

22.04.2021 23:00 Курс: 1 BTC = 51 500 USD
Buy 0,13612 BTC;
Sell 7 016 USD (з комісією).
BTC; USD; BTC(сума); USD(сума)
0,59320; 22 844; 1,0368; 53 393
Цифра
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 10:48

Подскажите, как связаться с поддержкой Бинанса, деньги отправил, висят processing
ishvara
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 10:49

  phantom_systems написав:Если сейчас усредниться, даже по 55к можно выйти с неплохим профитом. Немного взял по 48к, возьму ещё на просадке к 45к, если она будет. Хотя действительно похоже на медвежий капкан с выносом стопов.

Или ловля падающих ножей, как вариант. :)
andrein
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 10:57

24h Low 47750.00000000 USDT
24h High 55470.54573378 USDT


:mrgreen: :mrgreen:
greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 10:58

Свойство человеческого мозга - экстраполяция событий из ближайшего прошлого в будущее. Мозг человека цепляется за привычное. Ещё полгода назад при цене за биток 25к, многие считали удачей слиться, а сейчас при цене 50К также считают , что это удачная покупка. :)
Думаю реальная цена где-то посредине.
andrein
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