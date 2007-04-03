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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2440244124422443
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 11:50

  phantom_systems написав:Если сейчас усредниться, даже по 55к можно выйти с неплохим профитом. Немного взял по 48к, возьму ещё на просадке к 45к, если она будет. Хотя действительно похоже на медвежий капкан с выносом стопов.


Походу, меньше чем за неделю ликвиднуло 1,5 млн трейдеров и около 20 млрд. позиций. Думаю при походе ниже 40 цифры удвоятся если не утроятся.
lrs7719
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 12:15

мда, сегодня явно галоперидольчик половина участников ветки не приняло, такой бред пишете, просто жесть. все же как пагубно влияет просадка на мозги
spacemachine
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 12:35

  Zebra написав:
  airmax78 написав:Это закаляет характер.

На "отскоке последней надежды" на 55к сливайте все.

  Zebra написав:Вангую так примерно будет.

Зображення

Нит! Меньше 100 не предлагать! Я с братками Викловоссами в одной лодке (они просто об этом не знают).
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 12:54

  spacemachine написав:мда, сегодня явно галоперидольчик половина участников ветки не приняло, такой бред пишете, просто жесть. все же как пагубно влияет просадка на мозги

Каждая глубокая коррекция - как впервые в жизни. Жалею, что на счету кэша не осталось.
airmax78
 
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