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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 23 кві, 2021 11:50
phantom_systems написав:
Если сейчас усредниться, даже по 55к можно выйти с неплохим профитом. Немного взял по 48к, возьму ещё на просадке к 45к, если она будет. Хотя действительно похоже на медвежий капкан с выносом стопов.
Походу, меньше чем за неделю ликвиднуло 1,5 млн трейдеров и около 20 млрд. позиций. Думаю при походе ниже 40 цифры удвоятся если не утроятся.
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lrs7719
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 12:15
мда, сегодня явно галоперидольчик половина участников ветки не приняло, такой бред пишете, просто жесть. все же как пагубно влияет просадка на мозги
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spacemachine
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 12:35
Zebra написав: airmax78 написав:
Это закаляет характер.
На "отскоке последней надежды" на 55к сливайте все.
Zebra написав:
Вангую так примерно будет.
Нит! Меньше 100 не предлагать! Я с братками Викловоссами в одной лодке (они просто об этом не знают).
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 12:54
spacemachine написав:
мда, сегодня явно галоперидольчик половина участников ветки не приняло, такой бред пишете, просто жесть. все же как пагубно влияет просадка на мозги
Каждая глубокая коррекция - как впервые в жизни. Жалею, что на счету кэша не осталось.
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