Походу, меньше чем за неделю ликвиднуло 1,5 млн трейдеров и около 20 млрд. позиций. Думаю при походе ниже 40 цифры удвоятся если не утроятся.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 23 кві, 2021 11:50
Походу, меньше чем за неделю ликвиднуло 1,5 млн трейдеров и около 20 млрд. позиций. Думаю при походе ниже 40 цифры удвоятся если не утроятся.
Додано: П'ят 23 кві, 2021 12:15
мда, сегодня явно галоперидольчик половина участников ветки не приняло, такой бред пишете, просто жесть. все же как пагубно влияет просадка на мозги
Додано: П'ят 23 кві, 2021 12:35
Додано: П'ят 23 кві, 2021 12:54
Додано: П'ят 23 кві, 2021 12:59
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
закинул еще кеша на бинанс, наставил на 40-45 ордеров. чето много кто о 42 вещает, вдруг сбудется
по просадке, когда бнб втареный по 60-70 упал с 600 на 500, это типа катастрофа? и бинанс за него еще и плюшек насыпает регулярно
Додано: П'ят 23 кві, 2021 13:21
бред это панику разводить на коррекциях и сливать, не ну если вошел с плечом на последние деньги то да. а так, кто холдит в больших плюсах на момент
Додано: П'ят 23 кві, 2021 13:56
Меня, вошедшего в тему криптовалюты всего чуть больше 10 дней назад, события последней недели, конечно же, совсем не обрадовали. Сначала было очень здорово - за пару дней депозит вырос на 15-20%, а потом началось падение. Я расстраивался, злился, продавал одни монеты и покупал другие, выводил и снова заводил деньги, параллельно пытаясь глубже вникнуть в тему и анализировать происходящее. В общем, неделька выдалась еще та... а сегодня утром после потери за ночь почти 25% стало как-то совсем легко и даже весело. С утра отличное настроение, даже несмотря на немного ухудшившуюся погоду. Я осознал, что все не так уж плохо и жизнь не заканчивается. Ведь все меняется и так будет не всегда, а умеющий ждать будет вознагражден. Где-то даже рад, что зашел в не самый лучший для рынка период, т. к. такие моменты или ломают, или придают сил и уверенности. Конечно, обидно за столь короткий период лишиться почти 1000 USD, но нет худа без добра. Главное, что я не пренебрег главным правилом инвестора в крипту - вложил ровно столько, сколько было не жалко потерять. Но это все лирика, а теперь по делу...
Вчера делал небольшой анализ по росту цены альтов за последний год. Моему удивлению не было предела, т. к. оказалось, что х20 - это вообще ни о чем! х50, х100, и даже х200 (г...коин DOGE)!!! Только вдумайтесь в эти цифры! А вы говорите ушатать стоимость монет на 97%. Да это пыль на фоне того безумного роста, который давал этот рынок последний год. Старожилы вообще не заметят. Даже те, кто заходил в начале этого года, уже успели как минимум утроить свой капитал, поэтому падение даже в 3 или 5 раз переживут. Сейчас вопрос лишь в том, чтобы поток новых денег в крипту не иссякал, а продолжал увеличиваться. И нынешняя достаточно глубокая коррекция может в значительной степени поспособствовать этому.
По моим ощущениям (хотя, возможно, во мне говорит не самый удачливый инвестор, который просто мечтает вернуть свое) это еще не конец. В течение нескольких дней все устаканится и рынок вернется к росту, а во второй половине мая мы увидим новые максимумы. Думаю, 75 - 80 тыс. за ВТС в этом цикле достаточно реалистичная цифра. Насчет 100 не уверен, но тоже может быть. А вот после достижения этих величин, на мой взгляд, уже нужно будет собираться на выход. Зима может быть долгой и пересидеть ее лучше в других активах. Но это всего лишь мое мнение. Как оно будет на самом деле - не знает никто. И все мы это прекрасно понимаем.
Всем добра и удачи! Правильных решений и покорения новых вершин!
P.S. Пока писал, мои альты прибавили в цене почти 300 USD, так что жизнь налаживается и все еще впереди!
Додано: П'ят 23 кві, 2021 14:07
Anadonta
Это как рыбалка. При росте манипуляторы (биржи) кидают наживку и смотрят сколько новых людей зайдет в крипту со словами завтра будет только дороже. А потом резкая коррекция, хорошо если недолгая, а может и на 3 года. Некоторые теряют голову продают себе в минус и обещают больше никогда не связываться с криптой. Потерять на этом рынке это хорошо, по другому на ошибках не научишься. Потом более здраво смотришь на вещи и на все эти цикличные волны Эллиота.
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