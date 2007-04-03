RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2440244124422443
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 11:50

  phantom_systems написав:Если сейчас усредниться, даже по 55к можно выйти с неплохим профитом. Немного взял по 48к, возьму ещё на просадке к 45к, если она будет. Хотя действительно похоже на медвежий капкан с выносом стопов.


Походу, меньше чем за неделю ликвиднуло 1,5 млн трейдеров и около 20 млрд. позиций. Думаю при походе ниже 40 цифры удвоятся если не утроятся.
lrs7719
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2033
З нами з: 13.07.16
Подякував: 347 раз.
Подякували: 440 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 12:15

мда, сегодня явно галоперидольчик половина участников ветки не приняло, такой бред пишете, просто жесть. все же как пагубно влияет просадка на мозги
spacemachine
 
Повідомлень: 149
З нами з: 27.06.19
Подякував: 13 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 12:35

  Zebra написав:
  airmax78 написав:Это закаляет характер.

На "отскоке последней надежды" на 55к сливайте все.

  Zebra написав:Вангую так примерно будет.

Зображення

Нит! Меньше 100 не предлагать! Я с братками Викловоссами в одной лодке (они просто об этом не знают).
airmax78
 
Повідомлень: 38362
З нами з: 25.10.12
Подякував: 923 раз.
Подякували: 4638 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 12:54

  spacemachine написав:мда, сегодня явно галоперидольчик половина участников ветки не приняло, такой бред пишете, просто жесть. все же как пагубно влияет просадка на мозги

Каждая глубокая коррекция - как впервые в жизни. Жалею, что на счету кэша не осталось.
airmax78
 
Повідомлень: 38362
З нами з: 25.10.12
Подякував: 923 раз.
Подякували: 4638 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 12:59

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

закинул еще кеша на бинанс, наставил на 40-45 ордеров. чето много кто о 42 вещает, вдруг сбудется
по просадке, когда бнб втареный по 60-70 упал с 600 на 500, это типа катастрофа? и бинанс за него еще и плюшек насыпает регулярно
DmitryK
 
Повідомлень: 686
З нами з: 24.05.08
Подякував: 37 раз.
Подякували: 155 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 13:21

  spacemachine написав:мда, сегодня явно галоперидольчик половина участников ветки не приняло, такой бред пишете, просто жесть. все же как пагубно влияет просадка на мозги

бред это панику разводить на коррекциях и сливать, не ну если вошел с плечом на последние деньги то да. а так, кто холдит в больших плюсах на момент
DmitryK
 
Повідомлень: 686
З нами з: 24.05.08
Подякував: 37 раз.
Подякували: 155 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 13:56

  lrs7719 написав:
  Олежан написав:было бы не плохо ушатать все коины на -97%
а то многие себя почувствовали королями жизни


Обязательно. Продавцов только найти надо.


Меня, вошедшего в тему криптовалюты всего чуть больше 10 дней назад, события последней недели, конечно же, совсем не обрадовали. Сначала было очень здорово - за пару дней депозит вырос на 15-20%, а потом началось падение. Я расстраивался, злился, продавал одни монеты и покупал другие, выводил и снова заводил деньги, параллельно пытаясь глубже вникнуть в тему и анализировать происходящее. В общем, неделька выдалась еще та... а сегодня утром после потери за ночь почти 25% стало как-то совсем легко и даже весело. С утра отличное настроение, даже несмотря на немного ухудшившуюся погоду. Я осознал, что все не так уж плохо и жизнь не заканчивается. Ведь все меняется и так будет не всегда, а умеющий ждать будет вознагражден. Где-то даже рад, что зашел в не самый лучший для рынка период, т. к. такие моменты или ломают, или придают сил и уверенности. Конечно, обидно за столь короткий период лишиться почти 1000 USD, но нет худа без добра. Главное, что я не пренебрег главным правилом инвестора в крипту - вложил ровно столько, сколько было не жалко потерять. Но это все лирика, а теперь по делу...
Вчера делал небольшой анализ по росту цены альтов за последний год. Моему удивлению не было предела, т. к. оказалось, что х20 - это вообще ни о чем! х50, х100, и даже х200 (г...коин DOGE)!!! Только вдумайтесь в эти цифры! А вы говорите ушатать стоимость монет на 97%. Да это пыль на фоне того безумного роста, который давал этот рынок последний год. Старожилы вообще не заметят. Даже те, кто заходил в начале этого года, уже успели как минимум утроить свой капитал, поэтому падение даже в 3 или 5 раз переживут. Сейчас вопрос лишь в том, чтобы поток новых денег в крипту не иссякал, а продолжал увеличиваться. И нынешняя достаточно глубокая коррекция может в значительной степени поспособствовать этому.
По моим ощущениям (хотя, возможно, во мне говорит не самый удачливый инвестор, который просто мечтает вернуть свое) это еще не конец. В течение нескольких дней все устаканится и рынок вернется к росту, а во второй половине мая мы увидим новые максимумы. Думаю, 75 - 80 тыс. за ВТС в этом цикле достаточно реалистичная цифра. Насчет 100 не уверен, но тоже может быть. А вот после достижения этих величин, на мой взгляд, уже нужно будет собираться на выход. Зима может быть долгой и пересидеть ее лучше в других активах. Но это всего лишь мое мнение. Как оно будет на самом деле - не знает никто. И все мы это прекрасно понимаем.
Всем добра и удачи! Правильных решений и покорения новых вершин!
P.S. Пока писал, мои альты прибавили в цене почти 300 USD, так что жизнь налаживается и все еще впереди!
Anadonta
 
Повідомлень: 1067
З нами з: 25.11.12
Подякував: 203 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 14:07

Anadonta
Это как рыбалка. При росте манипуляторы (биржи) кидают наживку и смотрят сколько новых людей зайдет в крипту со словами завтра будет только дороже. А потом резкая коррекция, хорошо если недолгая, а может и на 3 года. Некоторые теряют голову продают себе в минус и обещают больше никогда не связываться с криптой. Потерять на этом рынке это хорошо, по другому на ошибках не научишься. Потом более здраво смотришь на вещи и на все эти цикличные волны Эллиота.
Patr1ot
 
Повідомлень: 142
З нами з: 22.03.16
Подякував: 21 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2440244124422443
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lrs7719 і 11 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 7643, 7644, 7645
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
76444 198437699
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 кві, 2021 13:53
somilitark
Валютный рынок в мире 1 ... 743, 744, 745
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7449 1781440
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 кві, 2021 11:44
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 52306
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (19341)
23.04.2021 15:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.