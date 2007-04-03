Додано: П'ят 23 кві, 2021 13:56

lrs7719 написав: Олежан написав: было бы не плохо ушатать все коины на -97%

а то многие себя почувствовали королями жизни было бы не плохо ушатать все коины на -97%а то многие себя почувствовали королями жизни



Обязательно. Продавцов только найти надо. Обязательно. Продавцов только найти надо.

Меня, вошедшего в тему криптовалюты всего чуть больше 10 дней назад, события последней недели, конечно же, совсем не обрадовали. Сначала было очень здорово - за пару дней депозит вырос на 15-20%, а потом началось падение. Я расстраивался, злился, продавал одни монеты и покупал другие, выводил и снова заводил деньги, параллельно пытаясь глубже вникнуть в тему и анализировать происходящее. В общем, неделька выдалась еще та... а сегодня утром после потери за ночь почти 25% стало как-то совсем легко и даже весело. С утра отличное настроение, даже несмотря на немного ухудшившуюся погоду. Я осознал, что все не так уж плохо и жизнь не заканчивается. Ведь все меняется и так будет не всегда, а умеющий ждать будет вознагражден. Где-то даже рад, что зашел в не самый лучший для рынка период, т. к. такие моменты или ломают, или придают сил и уверенности. Конечно, обидно за столь короткий период лишиться почти 1000 USD, но нет худа без добра. Главное, что я не пренебрег главным правилом инвестора в крипту - вложил ровно столько, сколько было не жалко потерять. Но это все лирика, а теперь по делу...Вчера делал небольшой анализ по росту цены альтов за последний год. Моему удивлению не было предела, т. к. оказалось, что х20 - это вообще ни о чем! х50, х100, и даже х200 (г...коин DOGE)!!! Только вдумайтесь в эти цифры! А вы говорите ушатать стоимость монет на 97%. Да это пыль на фоне того безумного роста, который давал этот рынок последний год. Старожилы вообще не заметят. Даже те, кто заходил в начале этого года, уже успели как минимум утроить свой капитал, поэтому падение даже в 3 или 5 раз переживут. Сейчас вопрос лишь в том, чтобы поток новых денег в крипту не иссякал, а продолжал увеличиваться. И нынешняя достаточно глубокая коррекция может в значительной степени поспособствовать этому.По моим ощущениям (хотя, возможно, во мне говорит не самый удачливый инвестор, который просто мечтает вернуть свое) это еще не конец. В течение нескольких дней все устаканится и рынок вернется к росту, а во второй половине мая мы увидим новые максимумы. Думаю, 75 - 80 тыс. за ВТС в этом цикле достаточно реалистичная цифра. Насчет 100 не уверен, но тоже может быть. А вот после достижения этих величин, на мой взгляд, уже нужно будет собираться на выход. Зима может быть долгой и пересидеть ее лучше в других активах. Но это всего лишь мое мнение. Как оно будет на самом деле - не знает никто. И все мы это прекрасно понимаем.Всем добра и удачи! Правильных решений и покорения новых вершин!P.S. Пока писал, мои альты прибавили в цене почти 300 USD, так что жизнь налаживается и все еще впереди!