RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2441244224432444
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 19:24

  lrs7719 написав:Крипторынок - это такая хрупкая и скользкая конструкция...В ней много здравого, но ещё больше скама и просто тупо мошенничества. Главная её уязвимость - недостаточно чёткая позиция государств по данному виду активов. Вроде как никто явно не возражает (как например в 2017 году). Но в то же время - США да и Китай с Индией очень активно мониторят и преследуют своих резидентов на предмет участия. Отдельная тема - биржи и их надёжность. Вчера приводили список их реестраций - сплошные офшоры. А ведь там крутятся миллиарды. Посмотрите бинанс и фтх. На самом деле вся конструкция очень уязвима. И криптозима 2018-2019 годов именно на факторах неопределённости и держалась. И -97% от текущих уровней это совсем не удивительно для криптоактивов. Даже топовых. Тот же эфир был ниже 100 долларов. Тот же Зебра и шортил его где то на тех же уровнях. А ведь рост без остановок уже больше года. Хотя до этого и падали два года.

Погоджуюсь з колегою. Найбільше бісить, коли вивчивши багато всього попадаєш "тупо на развод", а де крутяться великі гроші там і розводи відповідних масштабів.
Як в анекдоті, де чукча на "Полі чудес" вгадав всі букви та не зміг назвати слово.
Тому тут завжди руку варто тримати на пульсі.
Цифра
 
Повідомлень: 7
З нами з: 22.04.21
Подякував: 2 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 19:25

  ishvara написав:Подскажите, как связаться с поддержкой Бинанса, деньги отправил, висят processing

Зображення
Козак-характерник
2
 
Повідомлень: 29119
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2011 раз.
Подякували: 2144 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 19:25

  lrs7719 написав:
  phantom_systems написав:Если сейчас усредниться, даже по 55к можно выйти с неплохим профитом. Немного взял по 48к, возьму ещё на просадке к 45к, если она будет. Хотя действительно похоже на медвежий капкан с выносом стопов.


Походу, меньше чем за неделю ликвиднуло 1,5 млн трейдеров и около 20 млрд. позиций. Думаю при походе ниже 40 цифры удвоятся если не утроятся.

Вряд ли туда дойдём, сегодняшний аттракцион невиданной щедрости закончился. Спасибо дяде Бидону с его идеей поднять long term capital gains tax с 20% до 39,6% для тех, кто делает больше ляма в год. Они и устроили слив.
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1538
З нами з: 14.04.15
Подякував: 16 раз.
Подякували: 242 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 19:40

  Цифра написав:Погоджуюсь з колегою. Найбільше бісить, коли вивчивши багато всього попадаєш "тупо на развод", а де крутяться великі гроші там і розводи відповідних масштабів.
Як в анекдоті, де чукча на "Полі чудес" вгадав всі букви та не зміг назвати слово.
Тому тут завжди руку варто тримати на пульсі.

Козак-характерник
2
 
Повідомлень: 29119
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2011 раз.
Подякували: 2144 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 20:20

"Козак-характерник"
Друзі, давайте признаємося, що будь який прогноз - пук в пудру.

Ну почему же...вчера, кто прислушался. тот поимел

Додано: Чет 22 кві, 2021 12:59

По рынку вероятность 49 8)
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 736
З нами з: 30.11.17
Подякував: 130 раз.
Подякували: 213 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 20:27

Anadonta

Хочешь верь, хочешь нет...Я был в просадке до 45 раз :!: И при этом в плюсе сейчас.Это крипта :) Конкретно по этому году примерно плюс Х8.дело в том, что я монеты брал в конце прошлого. начале этого года.например - bzrx по 0,11, sushi по 3 и т д.Тут нужно подавлять эмоции и чувство. что всё пропало.рынок как забрал. так и отдаст.
ПС потенциал огромен, нужно время.Технически альты пробили сопротивление глобальное, сейчас откат.Рост однозначно будет, конечно я не могу с большой точностью сказать когда...Всегда давал совет - не фиксить убыток, разве что в крайнейшем случае.
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 736
З нами з: 30.11.17
Подякував: 130 раз.
Подякували: 213 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 20:32

airmax78

Вот хотел тебе показать разницу мду трейдером и хомяком.Ты пойми. что например я за эти сутки сделал на 20% больше монет. чем было.Да. я не дождался минимума, не забрал всё движение. т к это не реально, но 20% поимел.Т о я так же ка ты джу роста дальше, только при каждой возможности увеличиваю число монет.Стата моя за 2021 год.Увеличил sxp - 10%, grt - 300%!,akro - 50%, bzrx-20%...
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 736
З нами з: 30.11.17
Подякував: 130 раз.
Подякували: 213 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2441244224432444
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Hotab і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 7644, 7645, 7646
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
76451 198446585
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 кві, 2021 20:17
Investor_K
Валютный рынок в мире 1 ... 744, 745, 746
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7450 1781743
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 кві, 2021 15:39
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 52352
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.