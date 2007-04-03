lrs7719 написав:

Крипторынок - это такая хрупкая и скользкая конструкция...В ней много здравого, но ещё больше скама и просто тупо мошенничества. Главная её уязвимость - недостаточно чёткая позиция государств по данному виду активов. Вроде как никто явно не возражает (как например в 2017 году). Но в то же время - США да и Китай с Индией очень активно мониторят и преследуют своих резидентов на предмет участия. Отдельная тема - биржи и их надёжность. Вчера приводили список их реестраций - сплошные офшоры. А ведь там крутятся миллиарды. Посмотрите бинанс и фтх. На самом деле вся конструкция очень уязвима. И криптозима 2018-2019 годов именно на факторах неопределённости и держалась. И -97% от текущих уровней это совсем не удивительно для криптоактивов. Даже топовых. Тот же эфир был ниже 100 долларов. Тот же Зебра и шортил его где то на тех же уровнях. А ведь рост без остановок уже больше года. Хотя до этого и падали два года.