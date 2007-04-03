lrs7719 написав:Крипторынок - это такая хрупкая и скользкая конструкция...В ней много здравого, но ещё больше скама и просто тупо мошенничества. Главная её уязвимость - недостаточно чёткая позиция государств по данному виду активов. Вроде как никто явно не возражает (как например в 2017 году). Но в то же время - США да и Китай с Индией очень активно мониторят и преследуют своих резидентов на предмет участия. Отдельная тема - биржи и их надёжность. Вчера приводили список их реестраций - сплошные офшоры. А ведь там крутятся миллиарды. Посмотрите бинанс и фтх. На самом деле вся конструкция очень уязвима. И криптозима 2018-2019 годов именно на факторах неопределённости и держалась. И -97% от текущих уровней это совсем не удивительно для криптоактивов. Даже топовых. Тот же эфир был ниже 100 долларов. Тот же Зебра и шортил его где то на тех же уровнях. А ведь рост без остановок уже больше года. Хотя до этого и падали два года.
Погоджуюсь з колегою. Найбільше бісить, коли вивчивши багато всього попадаєш "тупо на развод", а де крутяться великі гроші там і розводи відповідних масштабів. Як в анекдоті, де чукча на "Полі чудес" вгадав всі букви та не зміг назвати слово. Тому тут завжди руку варто тримати на пульсі.
phantom_systems написав:Если сейчас усредниться, даже по 55к можно выйти с неплохим профитом. Немного взял по 48к, возьму ещё на просадке к 45к, если она будет. Хотя действительно похоже на медвежий капкан с выносом стопов.
Походу, меньше чем за неделю ликвиднуло 1,5 млн трейдеров и около 20 млрд. позиций. Думаю при походе ниже 40 цифры удвоятся если не утроятся.
Вряд ли туда дойдём, сегодняшний аттракцион невиданной щедрости закончился. Спасибо дяде Бидону с его идеей поднять long term capital gains tax с 20% до 39,6% для тех, кто делает больше ляма в год. Они и устроили слив.
Цифра написав:Погоджуюсь з колегою. Найбільше бісить, коли вивчивши багато всього попадаєш "тупо на развод", а де крутяться великі гроші там і розводи відповідних масштабів. Як в анекдоті, де чукча на "Полі чудес" вгадав всі букви та не зміг назвати слово. Тому тут завжди руку варто тримати на пульсі.
Хочешь верь, хочешь нет...Я был в просадке до 45 раз И при этом в плюсе сейчас.Это крипта Конкретно по этому году примерно плюс Х8.дело в том, что я монеты брал в конце прошлого. начале этого года.например - bzrx по 0,11, sushi по 3 и т д.Тут нужно подавлять эмоции и чувство. что всё пропало.рынок как забрал. так и отдаст. ПС потенциал огромен, нужно время.Технически альты пробили сопротивление глобальное, сейчас откат.Рост однозначно будет, конечно я не могу с большой точностью сказать когда...Всегда давал совет - не фиксить убыток, разве что в крайнейшем случае.
Вот хотел тебе показать разницу мду трейдером и хомяком.Ты пойми. что например я за эти сутки сделал на 20% больше монет. чем было.Да. я не дождался минимума, не забрал всё движение. т к это не реально, но 20% поимел.Т о я так же ка ты жду роста дальше, только при каждой возможности увеличиваю число монет.Стата моя за 2021 год.Увеличил sxp - 10%, grt - 300%!,akro - 50%, bzrx-20%...
Востаннє редагувалось Кучинелли в П'ят 23 кві, 2021 22:11, всього редагувалось 1 раз.
bevzaalex Привет. Мой друг говорит, что жизнь не так сложна, если самому себе её не усложнять.Поэтому в сторону условности и вперёд.Тут скучно и мало инфы. Описание происходящего называется ШЕЙКАУТ - вытрушивание слабых рук.Новостной фон меняется каждые несколько дней, соотв будет смена в другую сторону.Пока вижу так - прошла коррекционная волна А вниз.Теперь будет В вверх.Возможно на ней альты(не все) сделают перехаи очередные.Потом самая глубокая волна С.Она реально может достать до 30-40.Но, если посмотреть на изменения в криптомире за пару последних лет, то просто очевидно, что пути назад уже нет.Больше всех ненавидят крипту те, кто в неё не вошёл вовремя и более того проиграл на ней, а также сидящие в альтернативных малодоходных инструментах.они тут и "портят воздух"
bevzaalex написав: Не знаю, как вы коллеги, но я вижу стену денег входящую в крипту и медвежий капкан. А также распродажи с дисконтами для серьезных дядь, с высадкой паникеров и традиционным отстрелом лосей.
Лично меня на понт не возьмут, живым не сдамся.
Не занимались бы Вы ...рней Кому нужна Ваша "принципиальность" и эти "жертвы".Живите спокойно,общайтесь и наслаждайтесь нашей компанией,здесь не нужно никому ничего доказывать. Пост верный,во многом согласен..Нервных и припадочных-попросили на выход и это правильно.Нужно пугать сильнее и больше..Я же,натянув Фибу и отмеряв "инструментом" первые 40% по альте,расставил ордера,потом на 50 и на 60% примерно...Пусть сунется дальше...Уверен,что рост еще будет.Не для того все затевалось,чтоб ранней весной взять и все обломать да поломать..Многие монеты не сделали своего прежнего АТН..Доминация ниже 50 так и не упала..Это не конец однозначно..Во всяком случае по альте.На деда,мне откровенно плевать..Я ним практически не торгую.Поэтому-будет он 100,или 20-мне все равно,меня больше интересует как будут вести себя альткоины..Они хоть и падают,но восстанавливаются сейчас гораздо резвее деда...и объемы есть по всем монетам,с чего кто взял что нет объемов?? Сегодня объемы влили приличные,чтоб просадить на 47...И их снова судя по дневной свече выкупили с удовольствием,хоть дневка еще и не закрылась,думаю мало что изменится уже сегодня