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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2442244324442445>
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 19:24

  lrs7719 написав:Крипторынок - это такая хрупкая и скользкая конструкция...В ней много здравого, но ещё больше скама и просто тупо мошенничества. Главная её уязвимость - недостаточно чёткая позиция государств по данному виду активов. Вроде как никто явно не возражает (как например в 2017 году). Но в то же время - США да и Китай с Индией очень активно мониторят и преследуют своих резидентов на предмет участия. Отдельная тема - биржи и их надёжность. Вчера приводили список их реестраций - сплошные офшоры. А ведь там крутятся миллиарды. Посмотрите бинанс и фтх. На самом деле вся конструкция очень уязвима. И криптозима 2018-2019 годов именно на факторах неопределённости и держалась. И -97% от текущих уровней это совсем не удивительно для криптоактивов. Даже топовых. Тот же эфир был ниже 100 долларов. Тот же Зебра и шортил его где то на тех же уровнях. А ведь рост без остановок уже больше года. Хотя до этого и падали два года.

Погоджуюсь з колегою. Найбільше бісить, коли вивчивши багато всього попадаєш "тупо на развод", а де крутяться великі гроші там і розводи відповідних масштабів.
Як в анекдоті, де чукча на "Полі чудес" вгадав всі букви та не зміг назвати слово.
Тому тут завжди руку варто тримати на пульсі.
Цифра
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 19:25

  ishvara написав:Подскажите, как связаться с поддержкой Бинанса, деньги отправил, висят processing

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Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 19:25

  lrs7719 написав:
  phantom_systems написав:Если сейчас усредниться, даже по 55к можно выйти с неплохим профитом. Немного взял по 48к, возьму ещё на просадке к 45к, если она будет. Хотя действительно похоже на медвежий капкан с выносом стопов.


Походу, меньше чем за неделю ликвиднуло 1,5 млн трейдеров и около 20 млрд. позиций. Думаю при походе ниже 40 цифры удвоятся если не утроятся.

Вряд ли туда дойдём, сегодняшний аттракцион невиданной щедрости закончился. Спасибо дяде Бидону с его идеей поднять long term capital gains tax с 20% до 39,6% для тех, кто делает больше ляма в год. Они и устроили слив.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 19:40

  Цифра написав:Погоджуюсь з колегою. Найбільше бісить, коли вивчивши багато всього попадаєш "тупо на развод", а де крутяться великі гроші там і розводи відповідних масштабів.
Як в анекдоті, де чукча на "Полі чудес" вгадав всі букви та не зміг назвати слово.
Тому тут завжди руку варто тримати на пульсі.

Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 20:20

"Козак-характерник"
Друзі, давайте признаємося, що будь який прогноз - пук в пудру.

Ну почему же...вчера, кто прислушался. тот поимел

Додано: Чет 22 кві, 2021 12:59

По рынку вероятность 49 8)
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 20:27

Anadonta

Хочешь верь, хочешь нет...Я был в просадке до 45 раз :!: И при этом в плюсе сейчас.Это крипта :) Конкретно по этому году примерно плюс Х8.дело в том, что я монеты брал в конце прошлого. начале этого года.например - bzrx по 0,11, sushi по 3 и т д.Тут нужно подавлять эмоции и чувство. что всё пропало.рынок как забрал. так и отдаст.
ПС потенциал огромен, нужно время.Технически альты пробили сопротивление глобальное, сейчас откат.Рост однозначно будет, конечно я не могу с большой точностью сказать когда...Всегда давал совет - не фиксить убыток, разве что в крайнейшем случае.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 20:32

airmax78

Вот хотел тебе показать разницу мду трейдером и хомяком.Ты пойми. что например я за эти сутки сделал на 20% больше монет. чем было.Да. я не дождался минимума, не забрал всё движение. т к это не реально, но 20% поимел.Т о я так же ка ты жду роста дальше, только при каждой возможности увеличиваю число монет.
Востаннє редагувалось Кучинелли в П'ят 23 кві, 2021 22:12, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 20:41

bevzaalex
Привет.
Мой друг говорит, что жизнь не так сложна, если самому себе её не усложнять.Поэтому в сторону условности и вперёд.Тут скучно и мало инфы.
Описание происходящего называется ШЕЙКАУТ - вытрушивание слабых рук.Новостной фон меняется каждые несколько дней, соотв будет смена в другую сторону.Пока вижу так - прошла коррекционная волна А вниз.Теперь будет В вверх.Возможно на ней альты(не все) сделают перехаи очередные.Потом самая глубокая волна С.Она реально может достать до 30-40.Но, если посмотреть на изменения в криптомире за пару последних лет, то просто очевидно, что пути назад уже нет.Больше всех ненавидят крипту те, кто в неё не вошёл вовремя и более того проиграл на ней, а также сидящие в альтернативных малодоходных инструментах.они тут и "портят воздух" :)
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 20:52

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Anadonta написав:А вы говорите ушатать стоимость монет на 97%. Да это пыль

97% падения это и есть минус 30 иксов.
Витаха
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 21:15

  bevzaalex написав:
Не знаю, как вы коллеги, но я вижу стену денег входящую в крипту и медвежий капкан. А также распродажи с дисконтами для серьезных дядь, с высадкой паникеров и традиционным отстрелом лосей.

Лично меня на понт не возьмут, живым не сдамся.


Не занимались бы Вы ...рней :lol: Кому нужна Ваша "принципиальность" и эти "жертвы".Живите спокойно,общайтесь и наслаждайтесь нашей компанией,здесь не нужно никому ничего доказывать.
Пост верный,во многом согласен..Нервных и припадочных-попросили на выход и это правильно.Нужно пугать сильнее и больше..Я же,натянув Фибу и отмеряв "инструментом" первые 40% по альте,расставил ордера,потом на 50 и на 60% примерно...Пусть сунется дальше...Уверен,что рост еще будет.Не для того все затевалось,чтоб ранней весной взять и все обломать да поломать..Многие монеты не сделали своего прежнего АТН..Доминация ниже 50 так и не упала..Это не конец однозначно..Во всяком случае по альте.На деда,мне откровенно плевать..Я ним практически не торгую.Поэтому-будет он 100,или 20-мне все равно,меня больше интересует как будут вести себя альткоины..Они хоть и падают,но восстанавливаются сейчас гораздо резвее деда...и объемы есть по всем монетам,с чего кто взял что нет объемов?? Сегодня объемы влили приличные,чтоб просадить на 47...И их снова судя по дневной свече выкупили с удовольствием,хоть дневка еще и не закрылась,думаю мало что изменится уже сегодня
osafly
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