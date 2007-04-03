збитки клієнтів можуть досягати $2 млрд. (WEX (хто ще памятає! - мошка порівняно із цим динозавром)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 23 кві, 2021 21:21
Одна з найбільших турецьких бірж криптовалют Thodex раптово припинила свою роботу. В результаті сотні тисяч інвесторів втратили можливість повернути гроші та підозрюють біржу в шахрайстві, пише Bloomberg.
збитки клієнтів можуть досягати $2 млрд. (WEX (хто ще памятає! - мошка порівняно із цим динозавром)
Додано: П'ят 23 кві, 2021 21:54
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
А с чего решили, что они обязаны сделать ATH? BCH никогда не сделает, XRP тоже маловероятно. Старые коины неактуальны. Им на смену идёт новое поколение.
О, да это же повторение весны 2018 - биржи падают или их взламывают, ICO скамятся.
Новостной фон с позитивного переключают на негативный.
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