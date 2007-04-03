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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2442244324442445
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 21:21

Одна з найбільших турецьких бірж криптовалют Thodex раптово припинила свою роботу. В результаті сотні тисяч інвесторів втратили можливість повернути гроші та підозрюють біржу в шахрайстві, пише Bloomberg.

збитки клієнтів можуть досягати $2 млрд. (WEX (хто ще памятає! - мошка порівняно із цим динозавром)

https://minfin.com.ua/ua/2021/04/23/63788642/
greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 21:54

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  osafly написав:Многие монеты не сделали своего прежнего АТН

А с чего решили, что они обязаны сделать ATH? BCH никогда не сделает, XRP тоже маловероятно. Старые коины неактуальны. Им на смену идёт новое поколение.

  greenozon написав:турецьких бірж криптовалют Thodex раптово припинила

О, да это же повторение весны 2018 - биржи падают или их взламывают, ICO скамятся.
Новостной фон с позитивного переключают на негативный.
Витаха
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 22:21

Витаха
и с какого перепугу такие однозначные утверждения, шо сделает перехай, а шо не?
скоко лет прожили? отказался от 5 операций, на которых настаивали профессора, доктора наук и т.п. утверждая, шо иначе гаплык через 3-5лет, прошло пачти 15. если бы согласился мну вже давно бы закопали... очередной раз по квестору - нихто не знае майбутнего, кто этого ешо не понял, просто дурачок...
Востаннє редагувалось чик в П'ят 23 кві, 2021 22:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 22:25

  Витаха написав:
  osafly написав:Многие монеты не сделали своего прежнего АТН

А с чего решили, что они обязаны сделать ATH? BCH никогда не сделает, XRP тоже маловероятно. Старые коины неактуальны. Им на смену идёт новое поколение.


Я еще не решил :lol: Я просто предполагаю.Даже если они его и не сделают,некоторые хотя бы максимально близко имеют все шансы подойти...XRP кстати,так точно может АТН свой перебить,шансы весьма приличные,если все не свалится в штопор окончательный..
osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 22:52

https://news.finance.ua/ua/news/-/49171 ... ty-podatky
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 23:19

  чик написав:https://news.finance.ua/ua/news/-/491719/bitcoin-vpav-nyzhche-50-000-cherez-namir-bajdena-pidnyaty-podatky

Странно что фонда не упала. Чего ждут ? Июля ? :)
andrein
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