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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2443244424452446
Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 12:45

  DmitryK написав:ну по 49 уже купили, следующие ордера на 40-45. чесно, не страшно вообще, от суммы навереое зависит и первоначальной точки входа

Купившие биткоин в долгосрок не проиграют. Дело в целесообразности сидения в просадке.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 12:50

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

господа, тут недавно проскочила информация про блокировку карты привата при выводе, посему такой простецкий вопрос - если выводить из binance порядка 1000 уе (гривной), это ок, или лучше дробить там... по <5000 грн?

спасибо
razor
 
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