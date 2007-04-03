Купившие биткоин в долгосрок не проиграют. Дело в целесообразности сидения в просадке.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 24 кві, 2021 12:45
Додано: Суб 24 кві, 2021 12:50
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
господа, тут недавно проскочила информация про блокировку карты привата при выводе, посему такой простецкий вопрос - если выводить из binance порядка 1000 уе (гривной), это ок, или лучше дробить там... по <5000 грн?
спасибо
Додано: Суб 24 кві, 2021 14:21
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
да, ну краткосрочно, я вообще без понятия куда оно пойдет, вверх, хорошо, вниз, докуплю еще. а продавать ниже 100к не буду, даже если через 4 года.
а дно так нереально поймать
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