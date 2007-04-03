Купившие биткоин в долгосрок не проиграют. Дело в целесообразности сидения в просадке.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 24 кві, 2021 12:45
Додано: Суб 24 кві, 2021 12:50
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
господа, тут недавно проскочила информация про блокировку карты привата при выводе, посему такой простецкий вопрос - если выводить из binance порядка 1000 уе (гривной), это ок, или лучше дробить там... по <5000 грн?
спасибо
Додано: Суб 24 кві, 2021 14:21
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
да, ну краткосрочно, я вообще без понятия куда оно пойдет, вверх, хорошо, вниз, докуплю еще. а продавать ниже 100к не буду, даже если через 4 года.
а дно так нереально поймать
Додано: Суб 24 кві, 2021 15:10
У меня "многонациональная" корзина..Сработали только первые ордера на уровне 40-50% коррекции,остальные ордера все еще стоят на 20-30% ниже текущих цен..Поэтому говорить что сижу в монетах,весьма рано.. Половил ножи в основном..Ну просядет альта еще на 20% от текущих...и что?? Не,ну кто покупал по рынку на биткоине по 58-60,то конечно печалька.Позиция только по ЕОСу собрана,но там-другая стратегия и другие цены,меня мало волнуют его коррекции и просадки.Он толком так и не отработал до сих пор по полной..
Додано: Суб 24 кві, 2021 15:52
Це ще не падіння. От коли кити розпродадуться і почнуть шортити, ото буде падіння. 100х зі стратосфери без парашута.
Додано: Суб 24 кві, 2021 16:45
График показывает, на 52 - 53K еще отскочим. А дальше деда ягодка опять!
Додано: Суб 24 кві, 2021 16:54
Думаю, выше отскочим, 55к-57к, но сначала вытрясут деда на споте и наберут шортов около 50к.
Додано: Суб 24 кві, 2021 17:14
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Меня другой вопрос интересует:
1. район 20 тыс вообще собирается кто-то отрабатывать?, т.к. диапазон 10-30 тыс прошли почти на одном дыхании. Возможно в самое ближайшее время это случится? Может сейчас /2-3, а потом *4-6 ?
2. Если допустим оно сейчас после медвежьей ловушки еще вверх пойдет, то куда потом сверху может откатиться (если смотреть глобально и учитывать случившиеся 50-60 тыс как очень жирный уровень - как их Потом вниз пробивать )?
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