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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 24 кві, 2021 12:45
DmitryK написав:
ну по 49 уже купили, следующие ордера на 40-45. чесно, не страшно вообще, от суммы навереое зависит и первоначальной точки входа
Купившие биткоин в долгосрок не проиграют. Дело в целесообразности сидения в просадке.
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Zebra
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Додано: Суб 24 кві, 2021 12:50
господа, тут недавно проскочила информация про блокировку карты привата при выводе, посему такой простецкий вопрос - если выводить из binance порядка 1000 уе (гривной), это ок, или лучше дробить там... по <5000 грн?
спасибо
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razor
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Додано: Суб 24 кві, 2021 14:21
да, ну краткосрочно, я вообще без понятия куда оно пойдет, вверх, хорошо, вниз, докуплю еще. а продавать ниже 100к не буду, даже если через 4 года.
а дно так нереально поймать
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DmitryK
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Додано: Суб 24 кві, 2021 15:10
Zebra написав: osafly написав:
Переварим и дорога вверх открыта будет...
Вы в каких сейчас монетах?
У меня "многонациональная" корзина..Сработали только первые ордера на уровне 40-50% коррекции,остальные ордера все еще стоят на 20-30% ниже текущих цен..Поэтому говорить что сижу в монетах,весьма рано.. Половил ножи в основном..Ну просядет альта еще на 20% от текущих...и что?? Не,ну кто покупал по рынку на биткоине по 58-60,то конечно печалька.Позиция только по ЕОСу собрана,но там-другая стратегия и другие цены,меня мало волнуют его коррекции и просадки.Он толком так и не отработал до сих пор по полной..
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osafly
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Додано: Суб 24 кві, 2021 15:52
Це ще не падіння. От коли кити розпродадуться і почнуть шортити, ото буде падіння. 100х зі стратосфери без парашута.
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Mirax
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Додано: Суб 24 кві, 2021 16:45
phantom_systems написав: lrs7719 написав: phantom_systems написав:
Если сейчас усредниться, даже по 55к можно выйти с неплохим профитом. Немного взял по 48к, возьму ещё на просадке к 45к, если она будет. Хотя действительно похоже на медвежий капкан с выносом стопов.
Походу, меньше чем за неделю ликвиднуло 1,5 млн трейдеров и около 20 млрд. позиций. Думаю при походе ниже 40 цифры удвоятся если не утроятся.
Вряд ли туда дойдём, сегодняшний аттракцион невиданной щедрости закончился. Спасибо дяде Бидону с его идеей поднять long term capital gains tax с 20% до 39,6% для тех, кто делает больше ляма в год. Они и устроили слив.
График показывает, на 52 - 53K еще отскочим. А дальше деда ягодка опять!
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Аlександр
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Додано: Суб 24 кві, 2021 16:52
Не факт что 52-53 увидим, вполне могут пролить и с этих уровней.
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Витаха
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Додано: Суб 24 кві, 2021 16:54
Аlександр написав: phantom_systems написав: lrs7719 написав:
Походу, меньше чем за неделю ликвиднуло 1,5 млн трейдеров и около 20 млрд. позиций. Думаю при походе ниже 40 цифры удвоятся если не утроятся.
Вряд ли туда дойдём, сегодняшний аттракцион невиданной щедрости закончился. Спасибо дяде Бидону с его идеей поднять long term capital gains tax с 20% до 39,6% для тех, кто делает больше ляма в год. Они и устроили слив.
График показывает, на 52 - 53K еще отскочим. А дальше деда ягодка опять!
Думаю, выше отскочим, 55к-57к, но сначала вытрясут деда на споте и наберут шортов около 50к.
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phantom_systems
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Додано: Суб 24 кві, 2021 17:14
Меня другой вопрос интересует:
1. район 20 тыс вообще собирается кто-то отрабатывать?, т.к. диапазон 10-30 тыс прошли почти на одном дыхании. Возможно в самое ближайшее время это случится? Может сейчас /2-3, а потом *4-6 ?
2. Если допустим оно сейчас после медвежьей ловушки еще вверх пойдет, то куда потом сверху может откатиться (если смотреть глобально и учитывать случившиеся 50-60 тыс как очень жирный уровень - как их Потом вниз пробивать )?
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Alex2007
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Додано: Суб 24 кві, 2021 19:22
Alex2007 написав:
Меня другой вопрос интересует:
1. район 20 тыс вообще собирается кто-то отрабатывать?, т.к. диапазон 10-30 тыс прошли почти на одном дыхании. Возможно в самое ближайшее время это случится? Может сейчас /2-3, а потом *4-6 ?
2. Если допустим оно сейчас после медвежьей ловушки еще вверх пойдет, то куда потом сверху может откатиться (если смотреть глобально и учитывать случившиеся 50-60 тыс как очень жирный уровень - как их Потом вниз пробивать )?
Очень кратко -
(45000-46000)ещё возможное снижение, а может уже и нет 52600-62000(53000-58000)........37000-43000..........68000-75000
Ещё раз повторю всем - поймите как сильно изменилась ситуация с криптой за последний год
Крипта уже признанный и почти регулируемый актив.Конечно какая то вероятность есть всегда любого исхода, но значения 20 и ниже очень маловероятны.Ещё для понимания 37-43 это означает. что восходящий тренд не будет сломлен.Ниже - тады ой,тады бум говорить и о 20 и о 12.
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Кучинелли
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