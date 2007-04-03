|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 24 кві, 2021 19:48
Байненс знову апгрейд проводить в час найбільш ймовірної двіжухи. Шухер конкретний готують. Дельта банк перед своїм обвалом так само активно інтернет банкінг апгрейдив.
По графіках вже два місяця стелю шкрябаємо, скільки ще? Зараз загон догори вибити всіх з шортів і вниз 100х. Репетицію з псевдо шатдауном ферм вже провели.
-
Mirax
-
-
- Повідомлень: 6449
- З нами з: 04.06.09
- Подякував: 781 раз.
- Подякували: 791 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 24 кві, 2021 19:55
Думаю, що в діапазоні 48-50 маніпулька тариться. Набираємо енергії і йдемо на 100, іпучи шортистів. Зараз зраду сіють, що ринок перейшов у ведмежий цикл. А потім всіх натягнуть по самі помідори...
Для мене орієнтир EOS. Поки він нормальнх іксів не дасть, ведмежої фази не буде. Зарано ще ведмедям биків іпать в йопаному казіно. Але в йопаному казіно, може бути все...Можуть і на 10 прокатити. Ото виїпут так виїпут...
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 29120
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 2011 раз.
- Подякували: 2145 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 24 кві, 2021 20:06
Сам торгую трон до старпьора.
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 29120
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 2011 раз.
- Подякували: 2145 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 24 кві, 2021 20:07
razor написав:
господа, тут недавно проскочила информация про блокировку карты привата при выводе, посему такой простецкий вопрос - если выводить из binance порядка 1000 уе (гривной), это ок, или лучше дробить там... по <5000 грн?
спасибо
Насчет Привата не скажу, но Моно ничего не блокирует. Причем можно вывести не только на свою карту. Такую сумму выводил и за раз, но можете подробить на несколько платежей.
-
Anadonta
-
-
- Повідомлень: 1068
- З нами з: 25.11.12
- Подякував: 205 раз.
- Подякували: 162 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|76484
|198466512
|
Суб 24 кві, 2021 20:57
yama
|
|7452
|1782613
|
П'ят 23 кві, 2021 22:11
ЛОБ
|
|38
|52446
|
|