Байненс знову апгрейд проводить в час найбільш ймовірної двіжухи. Шухер конкретний готують. Дельта банк перед своїм обвалом так само активно інтернет банкінг апгрейдив. По графіках вже два місяця стелю шкрябаємо, скільки ще? Зараз загон догори вибити всіх з шортів і вниз 100х. Репетицію з псевдо шатдауном ферм вже провели.
Думаю, що в діапазоні 48-50 маніпулька тариться. Набираємо енергії і йдемо на 100, іпучи шортистів. Зараз зраду сіють, що ринок перейшов у ведмежий цикл. А потім всіх натягнуть по самі помідори... Для мене орієнтир EOS. Поки він нормальнх іксів не дасть, ведмежої фази не буде. Зарано ще ведмедям биків іпать в йопаному казіно. Але в йопаному казіно, може бути все...Можуть і на 10 прокатити. Ото виїпут так виїпут...
razor написав:господа, тут недавно проскочила информация про блокировку карты привата при выводе, посему такой простецкий вопрос - если выводить из binance порядка 1000 уе (гривной), это ок, или лучше дробить там... по <5000 грн?
спасибо
Насчет Привата не скажу, но Моно ничего не блокирует. Причем можно вывести не только на свою карту. Такую сумму выводил и за раз, но можете подробить на несколько платежей.
razor написав:господа, тут недавно проскочила информация про блокировку карты привата при выводе, посему такой простецкий вопрос - если выводить из binance порядка 1000 уе (гривной), это ок, или лучше дробить там... по <5000 грн?
спасибо
Насчет Привата не скажу, но Моно ничего не блокирует. Причем можно вывести не только на свою карту. Такую сумму выводил и за раз, но можете подробить на несколько платежей.
Думаю, в свете всяких налоХовых амнистий, финмониторингов, "автоматических блокировок за долги" и прочих нововведений этих бездарей спрос на услуги вывода сразу в нал (в обход банков) станет крайне актуальным...
Alex2007 написав:Думаю, в свете всяких налоХовых амнистий, финмониторингов, "автоматических блокировок за долги" и прочих нововведений этих бездарей спрос на услуги вывода сразу в нал (в обход банков) станет крайне актуальным...
50К какой то конченый уровень.Дед как "простипома",шастает верх-вниз через него,как проходной двор.Всегда везде писали-кричали-учили,круглый уровень,это психологическая отметка-уровень сопротивления,а тут-шалман-базар. Шо за беспредел??
osafly написав:50К какой то конченый уровень.Дед как "простипома",шастает верх-вниз через него,как проходной двор.Всегда везде писали-кричали-учили,круглый уровень,это психологическая отметка-уровень сопротивления,а тут-шалман-базар. Шо за беспредел??
Зайопують в нєпонятках... Кручу-вєрчу - виїпать хочу...
Mirax написав:Байненс знову апгрейд проводить в час найбільш ймовірної двіжухи. Шухер конкретний готують. Дельта банк перед своїм обвалом так само активно інтернет банкінг апгрейдив.
Власти США проводят расследование в отношении Binance Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) проверит, допускала ли криптобиржа резидентов США к торговле деривативами, не имея на то соответствующей лицензии