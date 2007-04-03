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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2445244624472448
Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 23:34

новость двухмесячной давности, все очень испугались и побежали сливать битки по 50))
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 кві, 2021 09:06

Сейчас по деду похоже на боковик с накоплением и выходом вверх. Объёмы упали, испугавшиеся бидоновского побора заканчиваются.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Нед 25 кві, 2021 09:26

  andrein написав:Думаю, что дно цены битка станет для многих таким же сюрпризом как и его пик на 64К.

Рынок иррационален. Деньги могут быть,а никто не покупает. У кого есть - тот продает с целью купить дешевле. А купивший снова продает, чтоб откупить ещё дешевле.
Zebra
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