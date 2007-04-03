Удивлю тебя.Я чистокровный украинец.Даже могу похвастаться тем, чем многие не могут.Я выходец из козацкого рода.Дед с бабой были учителями украинской мовы.Дед также исторический деятель.Сражался в партизанском отряде Батюка.Я чту память и ценности украинского народа.И презираю подстилок, которые вместе с фашистами сжигали и разоряли украинские сёла, всю нашу Землю.Сейчас другие подстилки, которым Запад дал бабла перебрехали всю историю и дали вам фашистам волю.долго этого всё равно не будет.
airmax78 хоть в одном посту упоминается росиия? разве, шо у нациков. такие наглые шествия с нацисткой символикой не проконают ни в одной цивилизованной стране, куда вы якобы собрались мозги включите - мы грим за украину и её будущее...
чик написав:airmax78 хоть в одном посту упоминается росиия? разве, шо у нациков. такие наглые шествия с нацисткой символикой не проконают ни в одной цивилизованной стране, куда вы якобы собрались мозги включите - мы грим за украину и её будущее...
Это Вы сильно ошибаетесь. Далеко не все в Европе считают войну с СССР - фашизмом. Для многих это была освободительная война. И с этим сложно не согласиться. Слишком непомерные аппетиты и агрессия была у комуняк перед началом и в начале Второй Мировой, когда СССР в союзе с гитлеровской Германией Европу делили. Как пример, фоточки, которые я сделал в прошлом году в историческом музее в Брашове: https://dropmefiles.com/4Kf3Q На скамье подсудимых в Нюрнберге обязаны были сидеть Сталин с Молотовым как минимум, а то Риббентроп там себя чувствовал одиноко. Но победителей не судят.
Востаннє редагувалось airmax78 в Нед 02 тра, 2021 09:30, всього редагувалось 1 раз.
Кучинелли написав:Нацики распоясались.В валютке обосранный орест гнёт бандеровщину, здесь кефирчик возомнил себя пупом, в Киеве марш СС Пистец до чего дожились.Эти укрофашисты плять свободно по Земле ходят ещё и пистят.Посмотрим ещё кто кого выживет. Украина свободная и цивилизованная страна, в конечном итоге здравый смысл и миролюбие в ней победят.Не все в ней люди скоты и варвары, большая часть людей нормальные, добрые и миролюбивые.
Україна тому і вільна, що нацики і бандерівщина звільнили її від комуняцько-імперської московщини! Цінуйте що маєте, бо Мордор дихає вам в спину.
airmax78 знаю, все ваши аргументы, в какой из стран сча возможны шествия нацистов-фашистов, в германии моно? и апять же базар за украину , а всё тыкают в россию - ну шоб зраду знайти. та давайте разделим хоть на время юговосток - с западной. шоб поняли, хто главный. та никому путин в одессе не нужен, в сотый раз грю, но и фашиков оставьте себе - жгите друга друга, маршируйте, вообщем развлекайтесь...