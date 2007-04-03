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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2460246124622463
Повідомлення Додано: Суб 01 тра, 2021 22:30

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Ethereum написав:Москалику


Удивлю тебя.Я чистокровный украинец.Даже могу похвастаться тем, чем многие не могут.Я выходец из козацкого рода.Дед с бабой были учителями украинской мовы.Дед также исторический деятель.Сражался в партизанском отряде Батюка.Я чту память и ценности украинского народа.И презираю подстилок, которые вместе с фашистами сжигали и разоряли украинские сёла, всю нашу Землю.Сейчас другие подстилки, которым Запад дал бабла перебрехали всю историю и дали вам фашистам волю.долго этого всё равно не будет.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 01 тра, 2021 23:32

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Вы за дружбу с братским русским народом?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 00:13

  airmax78 написав:Вы за дружбу с братским русским народом?


За мір то і так ясно. Комуняка,це діагноз
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 07:11

airmax78
хоть в одном посту упоминается росиия? разве, шо у нациков. такие наглые шествия с нацисткой символикой не проконают ни в одной цивилизованной стране, куда вы якобы собрались :wink: мозги включите - мы грим за украину и её будущее...
чик
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 08:35

  чик написав:airmax78
хоть в одном посту упоминается росиия? разве, шо у нациков. такие наглые шествия с нацисткой символикой не проконают ни в одной цивилизованной стране, куда вы якобы собрались :wink: мозги включите - мы грим за украину и её будущее...

Это Вы сильно ошибаетесь. Далеко не все в Европе считают войну с СССР - фашизмом. Для многих это была освободительная война. И с этим сложно не согласиться. Слишком непомерные аппетиты и агрессия была у комуняк перед началом и в начале Второй Мировой, когда СССР в союзе с гитлеровской Германией Европу делили.
Как пример, фоточки, которые я сделал в прошлом году в историческом музее в Брашове: https://dropmefiles.com/4Kf3Q
На скамье подсудимых в Нюрнберге обязаны были сидеть Сталин с Молотовым как минимум, а то Риббентроп там себя чувствовал одиноко. Но победителей не судят.
Востаннє редагувалось airmax78 в Нед 02 тра, 2021 09:30, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 09:20

  Кучинелли написав:Нацики распоясались.В валютке обосранный орест гнёт бандеровщину, здесь кефирчик возомнил себя пупом, в Киеве марш СС :shock: Пистец до чего дожились.Эти укрофашисты плять свободно по Земле ходят ещё и пистят.Посмотрим ещё кто кого выживет.
Украина свободная и цивилизованная страна, в конечном итоге здравый смысл и миролюбие в ней победят.Не все в ней люди скоты и варвары, большая часть людей нормальные, добрые и миролюбивые.

Україна тому і вільна, що нацики і бандерівщина звільнили її від комуняцько-імперської московщини! Цінуйте що маєте, бо Мордор дихає вам в спину.
Mirax
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 09:39

airmax78
знаю, все ваши аргументы, в какой из стран сча возможны шествия нацистов-фашистов, в германии моно?
и апять же базар за украину :), а всё тыкают в россию - ну шоб зраду знайти. та давайте разделим хоть на время юговосток - с западной. шоб поняли, хто главный. та никому путин в одессе не нужен, в сотый раз грю, но и фашиков оставьте себе - жгите друга друга, маршируйте, вообщем развлекайтесь...
чик
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 10:01

Почитав чат банана...Багато хто чекає обвалу. Буде навпаки, мабуть. :roll:
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 10:07

  Козак-характерник написав:Почитав чат банана...Багато хто чекає обвалу. Буде навпаки, мабуть. :roll:

Биткоин очень какой то дохленький, пойдет вниз - потянет снова за собой все. Уроки 2018 года никого не учат.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 11:07

  Zebra написав:
  Козак-характерник написав:Почитав чат банана...Багато хто чекає обвалу. Буде навпаки, мабуть. :roll:

Биткоин очень какой то дохленький, пойдет вниз - потянет снова за собой все. Уроки 2018 года никого не учат.

EOS ще не пампили, як слід...Рано ще старпьору на півшостого. :)
Козак-характерник
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