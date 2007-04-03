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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 02 тра, 2021 13:10
Dr_English написав:Ethereum
Кажуть, що у Криму заборонили пісню "Несе Галя воду" як екстремістську і іздєватєльску.
Ну це запитаю))
дивіться зверху як "псевдо украънцы" вітають...
Христос Воскрес!
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Додано: Нед 02 тра, 2021 19:17
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Додано: Нед 02 тра, 2021 19:27
EOS ворушиться...
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Додано: Нед 02 тра, 2021 20:27
говорят, что биткоин миллион будет стоит
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Yuri_61
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Додано: Нед 02 тра, 2021 20:55
Yuri_61 написав:
говорят, что биткоин миллион будет стоит
Без вариантов.
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airmax78
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Додано: Нед 02 тра, 2021 21:17
airmax78 Zebra нас всех предупредил, что из биржи Binance нужно своевременно вывести средства, пока это ещё возможно. Какие отзывы у вас и у других членов сообщества о бирже KuCoin?
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Dr_English
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Додано: Нед 02 тра, 2021 22:00
Yuri_61 написав:
говорят, что биткоин миллион будет стоит
вы или берёте или не занимайте очередь.
а то со своей удачей распугаете других
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Alex2007
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