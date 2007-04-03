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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2460246124622463
Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 13:10

  Dr_English написав:Ethereum Кажуть, що у Криму заборонили пісню "Несе Галя воду" як екстремістську і іздєватєльску.


Ну це запитаю))
дивіться зверху як "псевдо украънцы" вітають...
Христос Воскрес!
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 19:17

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

https://www.youtube.com/watch?v=kSvNrLn ... e=youtu.be
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 19:27

EOS ворушиться... :|
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 20:27

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

говорят, что биткоин миллион будет стоит
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 20:55

  Yuri_61 написав:говорят, что биткоин миллион будет стоит

Без вариантов.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 21:17

airmax78 Zebra нас всех предупредил, что из биржи Binance нужно своевременно вывести средства, пока это ещё возможно. Какие отзывы у вас и у других членов сообщества о бирже KuCoin?
Dr_English
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 22:00

  Yuri_61 написав:говорят, что биткоин миллион будет стоит


вы или берёте или не занимайте очередь.
а то со своей удачей распугаете других
:lol: :lol:
Alex2007
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