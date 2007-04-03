Зараз рвуть шорти на стрінги.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 03 тра, 2021 11:04
Зараз рвуть шорти на стрінги.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Пон 03 тра, 2021 11:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 03 тра, 2021 11:06
Додано: Пон 03 тра, 2021 11:11
Взагалі увесь цей треш із-за деривативів. Рвуть ж.. шортистам, які аналізують графіки, сподіваючись на здоровий глузд, а маніпулька пішов по бєспредєлу. Стрижуть широким лезом так, що торгівля деривативами перестала бути актуальною вже. Простіше на споті торгувати. І головне - набагато безпечніше і прибутковіше. Поки лохи нестимуть гроші в деривативи - буде ріст. Як припинять заносити - обвалять все.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Пон 03 тра, 2021 11:17, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 03 тра, 2021 11:22
Яка там техніка, якщо маніпулька робить все що захоче? Намалюють все що завгодно, щоб гроші відібрати. І як пише Зьобра, що банан не зможе зі всіма розрахуватися, хто на вихід захоче, то це правда, але є нюанс. У того хто заробив все одно віднімуть, намалюють інші цінники. І вийти якщо і дадуть, то з мінусом. Ніхто з повітря ікси не монетізує, це все лохотрон. Піраміда. Поле дураків з Буратином. І те, що з піраміди хтось виходе з прибутком - випадковість, за рахунок інших лохів. Маніпулька відбере всі гроші, так чи інакше...Я не спираюся вже на здоровий глузд в цьому казіно. Просто роблю ставки по інтуїції... 50:50. Ризик-менеджмент і хедж. А сама кріпта - оано, шлак, повітря. Нікому вона не потрібна ця куєта. Тільки маніпулям, які іпуть Буратін в анал...
Тікайте звідси, кортокими пєрєбєжкамі...Потихеньку. Поки не отіпалі. Свої гроші, сподіваюся всі вивели вже і грають на зароблені фантики.
Додано: Пон 03 тра, 2021 13:05
Казак,как раз таки индикаторы все прекрасно показывают..Нужно знать куда и где смотреть.Если 90% людей "слепые и дурковатые",кто ж им доктор.Одним нервы мешают,у других уверенности нет,у третих яиц....и так-до бесконечности,вечно всем что то мешает или не хватает.Манипуль играет только лишь на этом..Так что не плачь.Покупай презервативы,раз ты за безопасный секас 50 на 50,у тебя большие шансы,что секса у тебя будет прилично и самого разного в ближайшее время
Додано: Пон 03 тра, 2021 13:09
Козак-характерник
Goldman Sachs признал биткоин самым эффективным активом
В свежем отчете за этот год, финансовый гигант Goldman Sachs признал биткоин самым эффективным активом.
Около 10 лет, вышеупомянутый инвестиционный банк высмеивал, противился и отрицал биткоин как актив. Но теперь все изменилось и впервые в истории Goldman Sachs включил биткоин в свой отчёт по рыночной эффективности. Мало того, BTC был поставлен на первое место по доходности даже с учётом риска .
И это только одна из трансформаций. С ростом ликвидности и числа новых продуктов, интерес и возможности будет расширяться. Конечно, никто не говорит про вечный буллран и биткоин за $1 млн, но чем больше институционалов зайдёт на рынок, тем выше устойчивость всего торгового рынка. Цена также нуждается в децентрализации, как и работа сети.
Додано: Пон 03 тра, 2021 13:30
Додано: Пон 03 тра, 2021 14:13
а есть еще люди которые несут деньги в деривативы на крипту или используют маржинальную торговлю с плечами ?
по-моему это финансовое самоубийство, неважно в какую сторону ты ставишь
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