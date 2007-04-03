Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 03 тра, 2021 17:46
Кому нужен эфир по такой цене?
airmax78
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Додано: Пон 03 тра, 2021 17:56
Lana Rhoades, актриса из фильмов для очень взрослых, продвигает TITS COIN
говорит, что это может быть следующим DogeCoin https://t.me/markettwits/136090
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Додано: Пон 03 тра, 2021 18:33
airmax78 написав:
Кому нужен эфир по такой цене?
Лохам?
Козак-характерник
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Додано: Пон 03 тра, 2021 18:52
maxprofit написав: Vitl Вів 09 тра, 2017 20:46 написав:
Да, это жесть.Только Мавроди творил подобное.Слюнки конечно потекли, да и х с ним.Но , думаю, через время будут пострадавшие.Пузырь однозначно.Биток уже
выше 1700
Ага, про пузир казали і при курсі 100, і при курсі 1000 три роки тому . Ну-ну ...
Ага, про пузир казали і при курсі 100
0
, і при курсі 1000
0
чотири роки тому . Ну-ну ...
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Додано: Пон 03 тра, 2021 19:14
3300 кефір. Полоска стрінгів впала і дупа гола.
Козак-характерник
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Додано: Пон 03 тра, 2021 19:41
airmax78 написав:
Кому нужен эфир по такой цене?
когда то держал 320 штучек... миллион уплыл
Zebra
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Додано: Пон 03 тра, 2021 19:47
С бинанс ру чата :
Да. Дошортился. Вторые сутки не ем не сплю сижу. В итоге весь грязный, голодный, вонючий, злой, с красными глазами на выкате, в каматозе от отсутствия сна 2 суток. И за всё это удовольствие я заплатил 24 000р. Очень приятно было. Мразь этот эфир. Пусть он без меня улетит одной свечой минутной на 100 баксов где он и волялся никому не нужный 2 года, там ему самое место !!!
Козак-характерник
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Додано: Пон 03 тра, 2021 21:25
Из-за роста Эфира сооснователь этой криптовалюты Виталик Бутерин стал долларовым
миллиардером. На раскрытом им в 2018 году самом крупном адресе сегодня хранится 333 520 ETH
greenozon
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Подякували: 867 раз.
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Додано: Пон 03 тра, 2021 21:45
greenozon написав:
Из-за роста Эфира сооснователь этой криптовалюты Виталик Бутерин стал долларовым
миллиардером
. На раскрытом им в 2018 году самом крупном адресе сегодня хранится 333 520 ETH
Хай спочатку їх монетизує, міліардер надутий.
Mirax
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Додано: Пон 03 тра, 2021 22:29
Zebra написав:
когда то держал 320 штучек... миллион уплыл
Этот буллран показал, что криптотрейдинг ни к чему не ведёт. Топтание на месте, минуса или от силы пару иксов к депозиту.
Имел смысл только HODL.
Недавно ведущий телеграмм канала доуджонскрипто написал, что всем своим трейдингом с начала 2021 не сделал даже и х2 своего депозита. А биток за это время сделал х3.
Витаха
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